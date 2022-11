Galvão Bueno comemora alta médica: Esperando o exame de covid dar negativo para voar para o Catar

O narrador Galvão Bueno já se prepara para mais uma transmissão da Copa do Mundo, desta vez, no Catar. Ele teve alta médica do hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira (16), e celebrou a recuperação, em suas redes sociais, após ser internado há três dias para um monitoramento devido ao diagnóstico positivo para covid-19.

No Instagram, Galvão postou um vídeo, ainda no hospital, para alertar os fãs sobre os perigos da doença e informou que agora retornará para sua residência.

“Estou passando aqui para dar um recadinho. Dois: primeiro, tome muito cuidado. A Covid voltou forte. Forte mesmo. Tome cuidado. Estou passando aqui para dizer que já estou inteiramente recuperado, com alta médica, já vou agora para casa”, disse Galvão Bueno

De acordo com o narrador, só resta o resultado do seu novo exame para arrumar as malas e viajar para participar da transmissão da Copa do Mundo de 2022. “Só estou esperando o exame dar negativo para voar para o Catar. ‘Tamo junto’. Que venha o Hexa!”, escreveu.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)