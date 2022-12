Shakira faz apelo em rede social em favor de jogador iraniano que pode ser executado

A cantora Shakira, de 45 anos, utilizou as suas redes sociais para pedir apoio ao jogador Amir Nasr-Azadania, que pode ser executado pelo governo iraniano, após participar de uma manifestação no país que resultou na morte de três policiais.

Segundo informações do portal UOL, o jogador teria participado de uma manifestação que ocorreu no dia 16 de setembro. Os protestos no país asiático se iniciaram após a morte da jovem Mahsa Amini, que tinha 22 anos quando foi espancada e morta por policiais que a tinham detido por supostamente violar o código de vestimenta do país.

Em sua postagem no Twitter, a cantora cobrou um posicionamento de jogadores e espectadores durante a final da Copa do Mundo. Confira:

“Hoje na final da Copa do Mundo, eu apenas espero que os jogadores em campo e o mundo inteiro se lembre que existe um homem e companheiro de futebol chamado Amir Nasr, que está no corredor da morte, somente por falar em favor dos direitos das mulheres”, disse a cantora, que completou: “Eu espero que tenhamos mais do que um minuto de silêncio em nossos corações, para lembrar-mos sobre o que é importante, com mais de um voz unida, gritando pelo que é justo”, disse Shakira.

Quem é Amir Nasr?

Amir Nasr-Azadani tem apenas 26 anos, e é um jogador de futebol que atua na posição de zagueiro. Ele está preso desde o dia 27 de novembro, por conta de sua participação nos protestos que ocorrem no país. Segundo informações do portal Folha Vitória, o jogador será enforcado em praça pública.

O Irã já executou o primeiro condenado por participações nas manifestações. Um jovem de apenas 23 anos, chamado Mohsen Shekari.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)