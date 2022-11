Torcedor é morto no Irã após comemorar eliminação do país para os EUA na Copa

Um torcedor iraniano foi morto após comemorar a eliminação do país para os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2022. É o que afirmam grupos de direitos humanos. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (30), o homem teria sido morto a tiros pelas forças de segurança do Irã. Com informações da AFP.

Mehran Samak, de 27 anos, teria sido assassinado após fazer um "buzinaço" com o seu carro em Bandar Anzali, uma cidade na costa do Mar Cáspio, ao noroeste de Teerã. “Samak foi um alvo deliberado. As forças de segurança atiraram nele, na cabeça (...) após a derrota da seleção nacional contra os Estados Unidos", denunciou o grupo Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega.

O Centro para os Direitos Humanos no Irã (CHRI, na sigla em inglês), com sede em Nova York, também confirmou que Samak foi morto pelas forças de segurança por comemorar a derrota.

A instituição divulgou um vídeo do enterro de Samak em Teerã, nesta quarta-feira, no qual podiam-se ouvir gritos de "Morte ao ditador!" . O Irã é palco de protestos deflagrados pela morte, em 16 de setembro, da jovem curdo-iraniana Mahsa Amini, três dias após ser presa. Ela foi acusada de violar o código de vestimenta do país, que exige das mulheres o uso do véu em público.

