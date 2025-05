Vance defende Trump após publicação de imagem gerada por IA que o retrata como papa

O vice-presidente JD Vance saiu em defesa do presidente Donald Trump após ele publicar, no Truth Social, uma imagem criada por inteligência artificial em que aparece como papa. Vance minimizou a publicação, tratando-a como uma piada.

“De modo geral, não me incomodo com pessoas fazendo piadas. O que me incomoda são guerras estúpidas que tiram a vida de milhares dos meus compatriotas”, afirmou Vance em uma postagem no X (antigo Twitter) no sábado (3/05).

A declaração foi uma resposta ao editor do The Bulwark, Bill Kristol, que questionou se Vance não via desrespeito na publicação envolvendo o líder da Igreja Católica.

A imagem foi divulgada pouco após Trump brincar que gostaria de ser o próximo chefe da Igreja, dizendo que seria sua "escolha número um" para o cargo. Ele chegou a sugerir o nome de Timothy Dolan, cardeal de Nova York, para o papado — algo inédito, já que um cardeal norte-americano nunca ocupou essa posição.

O conclave para eleger o novo papa está marcado para 7 de maio, após a morte do Papa Francisco, ocorrida na segunda-feira de Páscoa, aos 88 anos. Vance, que é católico, esteve entre as últimas pessoas a se encontrar com Francisco antes de seu falecimento.

A postagem de Trump gerou críticas. A conta oficial da Conferência Católica do Estado de Nova York condenou a imagem, que também foi compartilhada pela conta da Casa Branca no X.

“Não há nada de inteligente ou engraçado nessa imagem, Sr. Presidente. Acabamos de enterrar nosso amado Papa Francisco e os cardeais estão prestes a iniciar um conclave solene. Por favor, não zombe de nós”, escreveu a instituição.

O senador Lindsey Graham (R-S.C.) pareceu entrar na brincadeira e, em tom irônico, demonstrou apoio à “candidatura” de Trump ao papado. “Há uma recepção muito positiva e um forte impulso para que o presidente Trump seja o próximo Papa. Mas admito que há alguma resistência”, publicou ele no sábado no X. “É preciso seguir em frente e não deixar os pessimistas vencerem. A próxima semana será crucial com a realização do conclave. … Mais atualizações em breve!”