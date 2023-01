Shakira fala pela primeira vez após lançar música que alfineta Gerard Piqué

Shakira decidiu se manifestar pela primeira vez em suas redes sociais após lançar um novo single com o produtor argentino BZRP. A música fala sobre um término de relacionamento e acabou sendo interpretada como uma indireta para o ex-marido dela, o jogador de futebol Gerard Piqué.

O casal se divorciou ano passado após onze anos juntos. Em uma publicação nos stories do Instagram, Shakira compartilhou trechos de um editorial do jornal colombiano El Heraldo, sem entrar em muitos detalhes. O texto afirma que a "proclamação autobiográfica" é "desconfortável" e tece uma série de elogios à artista.

Vale destacar ainda que no Twitter a cantora comemorou o sucesso da música, que entrou para o Top 50 Global do Spotify. "Isso vai para todas as mulheres que me ensinaram que quando a vida te joga limões amargos, não há outra escolha a não ser fazer uma limonada", escreveu.