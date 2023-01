Fabricante de carro utilizado por Piqué afirma que jogador pediu o automóvel emprestado

No último domingo, 15 de janeiro, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué (35) foi visto pilotando um Twingo, modelo de automóvel que a cantora Shakira (45) utiliza para fazer uma comparação em sua mais nova música, alfinetando o ex-marido.

Na quinta-feira, 12 de janeiro, a cantora lançou a faixa “BZRP Music Sessions 53”, onde fala que Piqué trocou uma “Ferrari” por um “Twingo”, uma comparação entre ela e a nova namorada do ex-jogador do Barcelona. Confira a canção:

A fabricante francesa Renault afirmou para a revista espanhola Lecturas que o jogador solicitou o carro emprestado, com o objetivo de alfinetar a colombiana. Segundo a marca, a atitude de Piqué é considerada “publicidade gratuita”. Veja o momento que o ex-jogador chega a um evento pilotando o automóvel:

A empresa afirma que, após o lançamento polêmico da música e a utilização do carro por Piqué, a busca pelo modelo aumentou cerca de 2.000% somente no site da empresa. Além desta comparação, a cantora também se compara a um Rolex, enquanto o jogador preferiu utilizar um relógio da marca “Casio”.

Piqué supostamente teve um relacionamento extraconjugal com a estudante Clara Chía, de 23 anos, com quem se relaciona atualmente. Além disso, o jogador apareceu publicamente com a mulher desde agosto de 2022, mesmo tendo um "trato" com Shakira, onde combinaram de não serem vistos com novos parceiros durante um ano após o divórcio.

