Shakira: clipe com indiretas para Piqué supera 100 milhões de visualizações no YouTube

Poucos dias após o lançamento, o clipe da nova música da cantora Shakira ultrapassou 100 milhões de visualizações no YouTube. Na canção “Shakira Bzrp Music Sessions 53”, produzida pelo DJ argentino Bizarrap, a colombiana manda indiretas para o ex Gerard Piqué. O vídeo foi lançado na noite de quarta-feira (11).

A relação de 12 anos terminou em junho de 2022. Segundo a imprensa internacional, Shakira descobriu uma traição do ex-jogador do Barcelona. "Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você", diz a cantora em um trecho do hit.

Em outro momento da música, há destaque para a palavra "Piqué" quando ela cita os termos "pique", arder na tradução do espanhol para português, e "sal-piqué", que significa respingado no contexto da letra.

"Eu valho duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo", canta ela em outro indício claro de que se refere ao ex-marido, já que Piqué namora Clara Chía Mari que tem 23 anos.