Jornalista é ameaçado de morte por Piqué após pergunta sobre música de Shakira

Desde o término com a cantora Shakira por traição, a vida pessoal de Gerard Piqué tem rendido altos comentários. Dessa vez, um jornalista foi ameaçado de morte após pergunta sobre música da ex-mulher. O jogador ainda quase atropelou Jordi Martin, paparazzo especializado na vida do antigo casal.

O profissional de comunicação é tem um programa chamado ‘El Gordo y la Flaca’. “Depois da nova música de Shakira e Karol G, tive que ir buscar alguma reação de Piqué e Clara. Quando eles saíram de casa, Piqué acelerou o carro de tal maneira, que quase me atropelou. Um pouco mais tarde, nos encontramos na estrada ambos me insultavam, riam de mim e me ameaçavam. Eu os segui fazendo perguntas. Mais tarde e mais uma vez, Piqué conseguiu meu número telefônico e me ameaçou de morte", relatou.

E não parou por ai. O jornalista ainda vai continuar atrás de declarações sobre as novas famílias. “Eu seguirei aqui em Barcelona ou em qualquer parte do mundo, seguindo este famoso trio formado por Shakira, Piqué e Clarita. E, de coração, eu peço à Shakira que sua nova canção com Manuel Turizo não seja dedicada a Gerard Piqué, porque a cada vez que ele me vê, se mostra atrasadíssimo", contou.