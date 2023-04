Piqué traiu a namorada, ela descobriu traição e ficou com Pep Guardiola, diz jornal espanhol

O mundo dos famosos está agitado com uma possível traição envolvendo a namorada do ex-jogador Gerard Piqué e o técnico do Manchester City, Pep Guardiola. Segundo o jornal espanhol El Comercio, Clara Chía teria se envolvido com Guardiola como forma de vingança após descobrir um suposto caso do ex-marido de Shakira com uma advogada.

A publicação afirma que Clara e Pep teriam tido um caso, e que a loira o conheceu por ter estudado na mesma escola que os filhos do treinador. Guardiola é casado com Cristina Serra desde 2014 e são pais de três filhos: Maria, Marius e Valentina. O treinador inclusive treinou Piqué quando ele jogava no Barcelona.

Até o momento, nem Piqué e nem Clara Chía se pronunciaram sobre o suposto caso. O ex-jogador anunciou oficialmente o namoro com a modelo em janeiro deste ano, após anunciar o fim do casamento com a cantora Shakira.