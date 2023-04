Piqué é acusado de xenofobia após criticar fãs latino-americanos de Shakira; cantora reage

O divórcio entre Shakira e Piqué ainda está dando o que falar nas redes sociais. Após a separação da cantora, o ex-jogador do Barcelona tem sido alvo de críticas na internet por ter traído Shakira enquanto estavam em um relacionamento.

No último domingo (2), o espanhol participou de um podcast e falou sobre os comentários maldosos que vem recebido dos fãs da ex-mulher. Na gravação, Piqué diz que são pessoas que não têm vida, que nunca vai conhecer e trata como se fossem robôs.

“Minha ex é da América Latina. Você não imagina o que me chegou pelas redes sociais de pessoas que são fãs dela, barbaridades. Não me importo nada, de verdade. São pessoas que não tem vida, que importância tenho que dar?”, disparou Piqué.

Ao comentar sobre o continente, Piqué virou alvo de críticas na internet, dessa vez, sendo acusado de xenofobia pelos internautas.

[twitter1642743914690932736]

Em resposta ao ex-marido, Shakira deu sua opinião através de um tweet com a frase "Orgulhosa de ser latino-americana", incluindo todas as bandeiras do continente, até mesmo a do Brasil.

Ainda no domingo, a cantora se mudou para Miami, nos Estados Unidos, com os filhos Milan e Sasha. De acordo com o jornal espanhol ‘La Vanguardia', Piqué teria ficado irritado com a decisão “unilateral” e sem consulta.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)