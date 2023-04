Pai de Piqué teria despejado Shakira de casa, afirma site americano

Dentre tantas polêmicas envolvendo seu nome desde que se separou do jogador Gerard Piqué, a cantora Shakira anunciou, no último domingo (2/4), que estava deixando Barcelona, na Espanha, rumo à Miami, nos Estados Unidos.

A decisão da cantora colombiana teria irritado o ex, Gerard Piqué. Porém, o que muitos não sabiam era que a decisão da artista teve relação direta com o ex-sogro. De acordo com o site Daily Mail, o pai do ex-jogador de futebol teria enviado uma carta para que ela deixasse a casa em que morava com o ex-marido. A decisão teria sido tomada após Shakira ter apresentado diversas canções sobre o divórcio no programa de Jimmy Fallon.

A mídia espanhola está especulando ainda, a hipótese que Shakira passe um período de férias com os filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, antes que eles iniciem os estudos nos Estados Unidos, no dia 11 de abril.

