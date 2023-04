Modelo brasileira diz que Piqué mandava mensagens para ela enquanto ainda estava casado com Shakira

O fim do casamento do ex-jogador Gerard Piqué com a cantora Shakira, aconteceu após a cantora descobrir uma traição do então marido, que na época já se relacionava com a atual namorada Clara Chía. No entanto, parece que o jogador já teria histórico de traições, ou pelo menos de tentativas, é o que afirma a modelo brasileira Suzy Cortez.

A ex-miss bumbum internacional, contou à coluna de Futebol Etc, que o jogador enviava mensagens explícitas para ela em seu antigo perfil no Instagram, que foi hackeado e bloqueado pelo Facebook, que é dono da plataforma. De acordo com a modelo, a conversa teria acontecido em 2018, e inicialmente, o jogador apenas mandava mensagens cumprimentando-a.

“Aí em um dia ele veio com uns papos estranhos”, disse Suzy. “Seu bumbum é tão grande, muito grande? Um dia gostaria de ver”, teria enviado o jogador para a modelo na mensagem. O que teria a indignado. “Eu li e pensei, que merda esse cara tá perguntando; ele é casado e tem dois filhos! E ele sabe que eu sei disso”, disse Cortez.



VEJA MAIS

Trabalhando no México e nos Estados Unidos, a modelo fala espanhol fluentemente, e resolveu enviar uma resposta clara ao jogador. “Filho da P***, me respeita, respeita sua família e o Barça. Está louco, pervertido. Nunca te dei liberdade para isso, até hoje sempre te respeitei e me vem com isso. Vá à mer**. Não vou publicar essa conversa porque sei que iriam me acusar de usá-la para me promover. Nunca mais me envie mensagens”, teria escrito a modelo.

Segundo Suzy Cortez, a conversa permanece em seu perfil bloqueado, e que poderá divulgar assim que ganhar na Justiça o direito de ter seu perfil de volta. “Eu nunca iria falar nada sobre isso. Só estou falando por que a Shakira descobriu que esse maldito nunca respeitou a mulher e nem os filhos”, finalizou a modelo.