Disposto a garantir a primeira vitória na Série B, Paysandu recebe o Avaí na Curuzu

Paysandu e Avaí se enfrentam na noite desta sexta (3), na Curuzu, pela 3ª rodada do Brasileiro Série B. O bicolor é 16º colocado com um ponto e o Leão da Ilha é 18º lugar com nenhum ponto conquistado. A partida reúne dois times que ainda não encontraram o rumo das vitórias na competição.

Por retornar aos jogos na Curuzu, o Paysandu vive dias intensos e uma pressão descomunal da torcida por uma vitória, após uma derrota e um empate. Assim, o triunfo contra o Avaí vira praticamente uma obrigação para a equipe que veio da Série C na temporada passada.

O Paysandu tem um desfalque certo para encarar os catarinenses: Bryan, suspenso, dá lugar a Kevyn na lateral-esquerda. Uma das apostas do técnico Hélio dos Anjos é o atacante Edinho. Outro a ficar de fora é Nicolas, que ainda não se recuperou totalmente de uma lesão.

Além de tudo isso, o Avaí não vive grande fase, com a sua última vitória tendo acontecido a mais de uma mês, na goleada por 4 x 0 contra o Joinville, ainda pelo Campeonato Catarinense.

Assim, nesse período, a equipe foi eliminada pelo Brusque no estadual, viu o Criciúma ser campeão do Campeonato Catarinense e ainda foi derrotado nas duas partidas iniciais da Série B, tendo perdido na estreia por 1 x 0 contra o Operário e por 2 x 0 no duelo contra o Santos.

Dessa maneira, o treinador Eduardo Barroca não resistiu e caiu do comando técnico da equipe catarinense que ainda busca um treinador. Quem assumiu o compromisso temporariamente foi Marquinhos, coordenador técnico do Avaí.

Ficha Técnica

Data: 02/05/2024

Hora: 19h

Local: Curuzu

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior (Michel Macedo), Wanderson, Quintana e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Carlos Maia; Edinho, Ruan Ribeiro e Jean Dias.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Alan Costa e Mário Sérgio; Judson, Pedro Castro e Giovanni; Pottker, Gabriel Poveda e João Paulo.

Técnico: Marquinhos