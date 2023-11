Campeã paraense de jiu-jitsu mira em título regional

Após conquistar o Campeonato Paraense de Jiu-jitsu 2023, em Castanhal, no último fim de semana, agora a barcarenense Livia Bezerra, 19 anos, treina com objetivo de conquistar o titulo do Norte-Brasileiro de Jiu-jitsu, competição da Federação Jiu-Jitsu Paraense (FJJPA), válida pelo ranking deste ano, que será realizada em Belém, no ginásio do Centro de Serviços Educacionais do Pará (Cesep), no dia 4 de dezembro.

O campeonato disputado em Castanhal no dia 29 de outubro foi a 14ª conquista da lutadora barcarenense, que começou a praticar o esporte desde criança com o apoio da família. “Estou há um bom tempo no jiu-jitsu, há dez anos, e já competi bastante, mas na competição da categoria adulta foi a minha segunda participação”, disse a vencedora adulto-azul, feminino, da categoria de 53,500.

Lívia levou a melhor no campeonato disputado em Castanhal no dia 29 de outubro (Arquivo pessoal)

A jovem lutadora sagrou-se campeã depois de superar suas adversárias em três lutas, no ginásio Loyola Passarinho, na Cidade Modelo. A recente vitória ainda é bastante comemorada e serve como incentivo para a disputa da próxima competição no mês que vem, na capital paraense.

“O Campeonato Paraense foi maravilhoso, a organização de todos me deixou bem tranquila, e consegui me concentrar em tudo que havia treinado. O próximo passo agora é o Norte-Brasileiro, estou me preparando bastante na verdade, estou bem focada nos treinos, e estou estudando bastante as técnicas teóricas e práticas, principalmente, as práticas”, comentou.

Livia Bezerra conta com o apoio da família para buscar mais um título na carreira. Segundo a atleta, seus familiares sempre foram muito participativos em sua trajetória no esporte: “Minha família me apoia desde sempre, principalmente meu pai, que me incentivou desde sempre e me levou para o jiu-jitsu, correu atrás de patrocinadores e fez de tudo e mais um pouco por mim”.

Para a lutadora, representar seu município a cada vitória é um motivo de orgulho. “É muito bom poder representar o povo barcarenense, a minha cidade, e mostrar que tem atletas em todos os lugares, que sempre estamos aqui, nos esforçando cada vez mais para superar a nós mesmos. Para mim, é uma dádiva levar o nome de Barcarena e mostrar a garra que nós temos, é muito maravilhoso poder dizer que somos todos lutadores aqui, e eu sou prova disso”, afirmou a campeã paraense.