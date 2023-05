Irmão de Shakira teria trocado socos com Piqué nos Estados Unidos, afirma jornalista

O término de Piqué e Shakira continua rendendo polêmicas. Dessa vez, o irmão da cantora, Tonino Mebarak, teria trocado socos com o ex-jogador em uma das visitas aos filhos, nos Estados Unidos.

Segundo informações da jornalista Verónica Bastos, a briga teria começado depois de uma discussão entre Shakira e Piqué, e Tonino tentou defender a cantora.

Ainda de acordo com ela, autoridades policiais tiveram que ser acionadas para intervir na briga. "Segundo os rumores, a polícia teve que intervir para parar esta briga e devemos esclarecer que não há relatório policial sobre o caso. Não há nenhum relatório público oficial sobre o incidente", disse a jornalista durante o programa "La Mesa Caliente", do canal Telemundo.

Essa foi a primeira visita que Piqué fez aos filhos, desde a mudança deles para os Estados Unidos. O ex-jogador teria se hospedado em um hotel de luxo em Miami, onde curtiu a piscina com os filhos antes de sair para comer pizza.

O restaurante escolhido foi o "La Leggenda Pizzería", que tem uma decoração em homenagem ao Napoli, clube de futebol italiano, com camisas do Maradona da época em que jogava no time.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)