Jornalista diz que Piqué traiu Shakira com “metade de Barcelona”

Os rumores acerca do relacionamento entre o ex-jogador Piqué e a cantora Shakira ainda circulam pela internet mesmo após um ano de separação do casal. O jornalista Jordi Martin, que acompanhou a relação de perto ao longo dos anos, afirmou que Piqué não traiu a cantora apenas com Clara Chía, atual namorada.

Em entrevista ao programa ‘The Red Phone’, o paparazzo revelou que o espanhol já ficou com metade de Barcelona. “Sei de tudo aquilo que Piqué fez por Barcelona. Em 13 anos, dei conta de muita coisa que ele fez pela noite. Barcelona é uma cidade muito compacta, muito pequena. Piqué já ficou com metade de Barcelona. Eu só pensava: ‘Será que Shakira sabe disto?' ”, contou.

Martin também apontou que o caráter do ex-zagueiro do Barcelona não é um dos melhores. “Ele é racista, classista e xenófobo. Sei que já fez comentários muitos feios dirigidos a Shakira. Sei disso porque houve gente muito próxima a mim que me transmitiu essa informação”, declarou.

Jordi Martin recebeu restrição por ordem judicial e está proibido de estar a menos de 400 metros de Piqué e Clara Chía.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)