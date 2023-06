Treinador Pep Guardiola e Piqué tinham relação 'supertensa', diz Shakira

Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o e Yaya Touré são alguns dos jogadores que tiveram desavenças com o treinador Pep Guardiola. Agora, Gerard Piqué também entrou para a lista de desafetos do técnico. A cantora Shakira, ex-mulher do zagueiro, revelou que os dois viviam uma relação "supertensa" no Barcelona.

A revelação aconteceu durante depoimento que a cantora deu ao governo espanhol, por conta da suspeita de fraude fiscal, assim como Piqué. As mensagens foram publicadas pelo jornal El País.

"Gerard tinha uma relação bastante complicada com o Barcelona. Com Guardiola, tinha uma relação supertensa, de 'ou você ou eu'. Era uma situação que o fazia sofrer muitíssimo", comentou Shakira.

O treinador e o zagueiro trabalharam juntos no Barcelona entre os anos de 2008 e 2012. Juntos, eles colecionaram 14 títulos, incluindo uma Champions League e três campeonatos Espanhóis.

A cantora também revelou que o início do relacionamento com o ex-marido foi complicado. "Nossa relação era muito turbulenta. Ele era um Dragon Khan (montanha-russa situada na Espanha), porque nossas vidas profissionais não combinavam", disse Shakira sobre o começo do casamento que terminou em junho do ano passado, após supostas traições de Piqué. "Eu andava pelo mundo, e ele tinha que cumprir horários", concluiu.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)