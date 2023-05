Pep Guardiola acredita na volta de Messi ao Barcelona: 'Espero que possa se despedir como merece'

Pep Guardiola, atual técnico do Manchester City, acredita que o futuro de Messi seja o retorno ao Barcelona, depois do fim do contrato do argentino com o PSG. Após o último jogo dos Citzens, o treinador deu uma entrevista e mostrou a torcida a favor da volta do camisa 10 ao clube espanhol.

"Tenho certeza que Leo Messi vai tentar de tudo para voltar ao Barcelona. Tenho certeza de que Joan Laporta [presidente do Barça] tentará fazer isso acontecer e Messi também. Espero que ele possa se despedir como merece. E quero ter meu lugar no estádio para aproveitar sua despedida", disse o técnico.

Ao lado de Messi, o técnico espanhol trabalhou de 2008 a 2012, no Barcelona. Durante a atuação do craque no time, o Barça conquistou vários títulos, entre eles o da Champions League duas vezes e o Campeonato Espanhol por três anos.

Messi deve entrar em campo com o PSG somente até o próximo mês, quando o contrato do camisa 10 encerra. Segundo a imprensa local, nem o argentino ou o clube francês têm interesse na renovação.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)