Pai de Messi nega rumores sobre o craque em time da Arábia Saudita

Jorge Messi, pai do craque argentino Lionel Messi, se pronunciou nas redes sociais e esclareceu os próximos passos do camisa 10 no futebol. Em seu perfil no Instagram, o empresário compartilhou um texto pronunciando que Messi não tem um acordo fechado com um time da Arábia Saudita, e que permanecerá no PSG até o final da temporada.

O agente se manifestou e negou oficialmente as informações dadas pela AFP (Agência France Presse), a qual garantiu que o jogador teria firmado um acordo com um clube da Arábia Saudita. No stories, Jorge disse que não há absolutamente nada com clube nenhum para ano que vem, e que a decisão nunca será tomada antes de Lionel terminar o campeonato com o Paris Saint-Germain.

“Terminada a temporada, será hora de analisar e ver o que há, e então tomar uma decisão. A verdade é uma só e podemos garantir que não há nada com ninguém. Nem verbal, nem assinado, nem acordado, e não haverá até o final da temporada”, escreveu.

O pai do craque ainda criticou a imprensa e os rumores sobre o filho, afirmando que existe uma certa “falta de respeito dos meios de comunicação, que enganam consciente e deliberadamente, sem fornecer qualquer prova de suas afirmações”.

Próximo ao fim do contrato com o PSG, os rumores sobre o futuro de Messi só tem aumentado. O jogador é favorito de grandes clubes ao redor do mundo, incluindo o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que vem sendo especulado como próximo destino do camisa 10. Segundo a imprensa saudita, o time ofereceria 400 milhões de euros (R$2,18 bilhões), mesma quantia que o Al-Nassr paga para Cristiano Ronaldo.

Nas últimas semanas, Messi foi alvo de polêmica com o PSG após viajar para a Arábia Saudita sem comunicar o time e levar uma suspensão de duas semanas. Com a família, o embaixador de Turismo da Arábia Saudita aproveitou a viagem em Riade, capital do país.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)