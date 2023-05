Lionel Messi é eleito Atleta do Ano no Prêmio Laureus, considerado o 'Oscar do Esporte'

Astro do futebol argentino, o atacante Lionel Messi foi premiado como Atleta do Ano no Prêmio Laureus, em cerimônia realizada na segunda-feira (8) em Paris, na França. Após dois anos feita de maneira remota em decorrência da covid-19, este foi o retorno da cerimônia presencial do evento. Messi conquistou a estatueta pela segunda vez, repetindo o feito de 2020 - quando dividiu a premiação com o britânico Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce, atleta jamaicana, levou o prêmio de Atleta do Ano no feminino.

A presença de Messi no evento gerou grande expectativa, especialmente após momentos conturbados vividos pelo jogador do Paris Saint-Germain nos últimos dias. O astro compareceu à cerimônia, considerada o "Oscar dos Esportes", e fez um discurso de agradecimento. Nele, relembrou a vitória da Argentina na Copa do Mundo 2022, no Catar, em dezembro.

Durante a premiação, Messi agradeceu à Academia Laureus e destacou que receber o prêmio é uma honra. "Esta é a primeira vez que sou o único vencedor do Prêmio Laureus de Melhor Atleta Homem do Ano e, depois de um ano em que finalmente ganhamos outro prêmio que perseguíamos há muito tempo, na Copa do Mundo no Catar, é uma honra poder segurar esta estatueta Laureus", disse o jogador. Além do prêmio individual, a Seleção Argentina foi aclamada como "Time do Ano".

Rayssa Leal não leva prêmio

A skatista brasileira Rayssa Leal, indicada ao Laureus World Action como Esportista Mundial do Ano, posa no tapete vermelho durante a cerimônia (LEWIS JOLY/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Já a brasileira Rayssa Leal, conhecida como "Fadinha", perdeu na categoria "Esportes de Ação" para a chinesa Eileen Gu, do Esqui Estilo Livre, na segunda vez em que foi indicada ao Prêmio Laureus. O evento premia os melhores atletas do mundo em diversas categorias e é votado por um grupo seleto de atletas campeões.

Veja todos os vencedores do Prêmio Laureus 2023:

Prêmio Laureus "Melhor Atleta Homem Do Ano"

Lionel Messi (Argentina) Futebol — capitão da Argentina na Copa do Mundo e Bola de Ouro de Melhor Jogador.

Prêmio Laureus "Melhor Atleta Mulher Do Ano"

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) Atletismo — quebrou o recorde ao conquistar o quinto título nos 100m em Mundiais.

Prêmio Laureus "Time Do Ano"

Seleção Argentina De Futebol Masculino — vencedores da Copa do Mundo em final emocionante contra a França.

Prêmio Laureus "Revelação do Ano"

Carlos Alcaraz (Espanha) Tênis — conquistou o primeiro título do Grand Slam e atingiu o 1º lugar no ranking mundial ATP.

Prêmio Laureus "Retorno do Ano"

Christian Eriksen (Dinamarca) Futebol — voltou a jogar a Premier League depois de uma parada cardíaca na Euro 2020.

Prêmio Laureus "Esportista com Deficiência"

Catherine Debrunner (Suíça) Atletismo — quatro recordes mundiais em três dias de competição.

Prêmio Laureus para "Esportista de Ação"

Eileen Gu (China) Esqui Estilo Livre — Ouro Duplo (em Big Air e Halfpipe).

Laureus "Esporte para o bem"

Movimento Teamup (Global) — crianças refugiadas aliviam o estresse por meio de atividade física apoiadas por War Child, Unicef e Save The Children.