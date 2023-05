Parceria Messi e Roni? Site aponta chances do argentino no Palmeiras

Uma parceria entre Messi e Roni no Palmeiras é possível? De acordo com a Bet365, uma das maiores casas de apostas do mundo, as chances são mais altas que do argentino ir para clubes gigantes como Liverpool, Bayern, Arsenal e outros.

Segundo o site britânico, a odd é de 101, o que significa que cada real apostado renderia 101 reais em caso de acerto. A data limite para uma possível transferência ou permanência do jogador no PSG é 3 de setembro.

VEJA MAIS

O Barcelona é apontado como favorito para um possível retorno do argentino ao futebol espanhol. Em seguida, as opções mais prováveis são o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e a permanência no PSG. O Palmeiras é o único clube brasileiro listado como alternativa.

As especulações sobre Messi e Palmeiras ganharam força recentemente após uma entrevista de Maxi Biancucchi, ex-jogador e primo do craque. Ele revelou que Messi comprou uma camisa do Verdão em Florianópolis durante a infância, escolhendo-a entre as opções disponíveis em uma loja de artigos esportivos.

"Como ele não conheceria o futebol brasileiro? Uma vez, fomos de férias para o Brasil, acho que eu tinha 13 anos e ele 8 ou 9. Estávamos em Florianópolis e compramos camisas de futebol. Imagine as camisas que compramos: eu peguei do Flamengo, meu irmão pegou a do Vasco e Messi pegou a do Palmeiras. Não sei se temos uma foto, mas é uma situação curiosa, porque depois eu joguei no Flamengo, meu irmão passou pelo Vasco... imagine se Messi jogar no Palmeiras", disse Biancucchi em entrevista à ESPN na última sexta-feira (28).