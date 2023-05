Ao lado de Flamengo, River e Palmeiras, Remo participa de evento internacional de negócios

O Remo é um dos clubes que participarão da edição 2023 do Confut Sudamericana. O evento, que ocorre entre os dias 12 e 14 de julho, no Rio de Janeiro, promove um ambiente de networking e fomenta novos negócios no futebol. A programação conta com Feira de Negócios, Cases, Rodadas de Debates e outras atrações.

O evento reúne importantes personalidades e empresas do mundo do futebol. Na sua última edição, realizada em São Paulo, mais de 100 especialistas em áreas como gestão, finanças, comunicação e governança estiveram presentes como palestrantes. Para a edição de 2022, foram mais de 150 speakers, mostrando a crescente importância do evento no cenário futebolístico da região.

Em 2023, o evento continuará a reunir os principais players e nomes do futebol sul-americano para discutir tendências, desafios e oportunidades do mercado da bola. Essa conferência é uma oportunidade para o compartilhamento de conhecimento e networking entre profissionais do setor, além de ser uma vitrine para marcas e entidades relacionadas ao mundo do futebol.

Além do Remo, outros representantes de clubes nacionais e internacionais estão confirmados na programação, como Flamengo, River Plate, Red Bull Bragantino, Universidad Católica, Atlético-MG, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Pachuca, Léon, Everton de Viña del Mar, Real Oviedo, entre muitos outros.