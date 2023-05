Contra o São Bernardo, fora de casa, Remo estreia na Série C; confira

Chegou o dia! O Remo começa a caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro, em busca do maior objetivo do ano, o acesso à Segundona, nesta quinta-feira (4). O Leão visita o São Bernardo, a partir das 21h30, no Estádio 1° de Maio, no interior paulista.

Confiança

Após duas derrotas seguidas para o Paysandu, no início de abril, a equipe do técnico Marcelo Cabo se recuperou. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, para o Corinthians, o Leão garantiu a vaga na final do Campeonato Paraense, retomou a confiança e quer tirar proveito na Série C.

Números

Para se classificar à próxima fase com menos dificuldades, o Remo precisa fazer números melhores que em 2022 - quando nem sequer alcançou o quadrangular de acesso. O Leão venceu apenas uma partida fora de casa - acumulando mais dois empates e seis derrotas. A primeira chance será contra o São Bernardo, logo na estreia.

Muriqui e Pablo Roberto

As principais esperanças do Leão para a Série C recaem nos destaques azulinos até aqui, na temporada: o atacante Muriqui e o meia Pablo Roberto. Com oito gols em 13 partidas, o centroavante é o grande diferencial do time. Enquanto Pablo tem se destacado principalmente nos passes para gol (são cinco até aqui).

Foi muito bem

Adversário azulino, o São Bernardo começou 2023, com uma campanha positiva no Paulistão. A equipe caiu nas quartas de finais, após fazer jogo duro com o Palmeiras - derrota por 1 a 0 -, e venceu o Corinthians e empatou com o Santos. A equipe terminou em quinto no geral.

Lance a Lance

Acompanhe a cobertura completa de São Bernardo x Remo pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

São Bernardo x Remo

1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C

Data: 04/05/2023 (quinta-feira)

Horário: às 21h30

Local: Estádio 1° de Maio

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

São Bernardo: Alex Alves; Romércio, Hélder e Rafael Vaz; Jeferson, Rodrigo Souza, Henrique Lordelo e Arthur Henrique; , Léo Jabá, Hugo Sanches e Felipe Marques. Técnico: Márcio Zanardi

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guera, Leonan (Raí); Anderson Uchôa, Richard Franco, Galdezani, Pablo Roberto; Jean Silva, Muriqui (Fabinho). Técnico: Marcelo Cabo.