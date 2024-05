Campeonato paraense de karatê reúne mais de 200 atletas em Ananindeua; veja os resultados

O ginásio da Escola Logos, em Ananindeua, foi palco de disputas acirradas no VI Campeonato Paraense de Karatê Do - Tradicional, no último sábado (18). Mais de 200 atleta se apresentaram e lutaram nos quatro tatames do torneio, nas modalidades de kata e kumite.

O torneio ficou marcado pela competitividade entre todos os atletas, da categoria infantil à adulta. Todas as lutas foram muito disputadas e levantaram o público que lotou o ginásio. Um dos duelos mais chamou atenção foi a final da categoria infantojuvenil entre os caratecas Luís Melo e Rafael Bonfim.

Os dois atletas deram tudo de si e o título foi decidido golpe a golpe. Após dois empates, a vitória foi dada na bandeirada para Rafael Bonfim.

Na categoria senseis masculino, o campeão foi Matheus Ferreira, atleta da Academia Paulo Afonso de Santarém. No adulto absoluto B (faixa verde à preta), Alessandro Ferreira levou a melhor contra o William Massafra e conquistou a medalha de ouro.

Já no kumitê feminino, as faixas pretas Bianca Homobono e Débora Ferraz tiveram um embate disputadíssimo, mas nos últimos segundos, Débora levou a melhor e conquistou o título.

O sensei Paulo Igor, responsável pelo campeonato, celebrou a realização do evento e comemorou o desempenho dos atletas e adesão do público.

"Esse campeonato foi um dos melhores ao longo dos anos. Estou satisfeito com o resultado. Não estou falando de medalhas, mas do desempenho de cada um, além de ver o brilho nos olhos dos pais que é um espetáculo à parte. O karatê Do Tradicional só tem a ganhar", declarou.

Ao todo, doze academias participaram do campeonato. A grande campeã foi a Academia Paulo Afonso Ananindeua, com 30 medalhas de ouro, 32 de prata e 21 de bronze. O próximo compromisso dos atletas é o campeonato brasileiro, em Cascavel, Paraná, no mês de julho.

Confira o quadro de medalhas

Academia Paulo Afonso Ananindeua - 30 ouro | 32 prata | 31 Bronze

Karatê Logos - 10 ouro | 9 prata | 17 bronze

Karatê Paulo Afonso Santarém - 12 ouro | 5 prata | 6 bronze

Team Zuka - 6 ouro | 4 prata | 7 bronze

Tucuruvi Team - 4 ouro | 8 prata | 5 bronze

Aisseris Capanema - 2 ouro | 7 prata | 6 bronze

Team Martins - 5 ouro | 2 prata | 6 bronze

Jatobá- 4 ouro | 3 prata | 2 bronze

Karatê Sib- 3 ouro | 3 prata | 5 bronze

Team bushido - 4 pratas | 3 bronze

Novo Mundo - 1 ouro | 4 bronze

Time Simeão - 1 ouro | 1 prata | 1 bronze