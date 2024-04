Após superar AVC, paraense se prepara para disputar mundial de jiu-jitsu

O paraense Hayko Donafa, 30 anos, teve a vida transformada pelo Jiu-Jitsu. Após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral), o atleta encontrou no esporte uma forma de retornar às atividades. Hoje, campeão paraense, o lutador se prepara para disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que está marcado para ocorrer no final do ano, em Nashville, nos Estados Unidos.

Apesar do calendário prevê a disputa para os EUA, o atleta acredita que o mundial pode ser transferido para Fortaleza, Ceará, por meio da CBLP (Confederação Brasileira de Lutas Profissionais).

VEJA MAIS

Faixa preta, Hayko conseguiu a vaga por conta do ranking nacional. O paraense fechou o último ano em segundo lugar, na categoria do peso-pluma (até 64kg).

"Temos várias competições durante o ano. Lutei Sul-americano, conquistei o vice-campeonato, o Paraense e fui campeão, assim a gente vai subindo no ranking. Fechei o ano passado em segundo lugar", destacou o lutador.

Hayko é funcionário do Grupo OLiberal e está confiante para sair com um bom resultado do mundial. O paraense tem mantido uma rotina de treinamentos intensas para chegar na disputa e conquistar medalhas.

Além disso, o lutador ainda vai disputar outras competições durante o ano para ganhar ainda mais experiência para o Campeonato Mundial.

"A minha preocupação é treinar e chegar bem na competição. Eu tenho uma estratégia que é lutar o máximo de competições possíveis antes de chegar lá, como regionais, nacionais, que também têm bons atletas. Eu vou lutando esses eventos pequenos para não perder o ritmo de luta", contou o paraense, que

no próximo dia 21 de abril, vai lutar na Copa Pará, sediado em Belém.

Hayko entrou no universo do esporte em 2001, com o judô, até chegar ao jiu-jitsu, onde realmente se encontrou. Em 2021, o atleta sofreu um AVC grave e ficou com muitas sequelas a ponto de não conseguir fazer atividades básicas. Os médicos descartaram a possibilidade dele voltar a lutar.

Contudo, o jiu-jitsu para Hayko era uma paixão da qual não podia ficar longe e foi com a arte suave que ele superou o AVC.

"Eu encontrei no esporte uma alternativa para sair daquela situação em que eu estava. Eu fiquei um tempo acamado, tinha aceitado a situação, mas, depois de um tempo, não. Tudo o que eu queria era voltar a treinar. Meu mestre foi muito corajoso junto comigo, foi um risco que corremos, porque o médico já tinha alertado que era perigoso", relembrou.

Inicialmente, Hayko apenas acompanhava os treinos de longe. Depois, passou a fazer alongamentos, posições básicas e começou a treinar com a turma infantil. Após isso, a evolução foi nítida e o lutador foi escalando novamente todas as séries e até se recuperar completamente.

Hoje, o paraense está feliz com a carreira que está construindo no jiu-jitsu e é grato ao esporte pela transformação na vida dele.

"Eu não vivo do esporte, mas eu vivo o esporte. Eu sou muito realizado. Só o fato de o esporte ter me dado condições de volta a fazer o que eu faço, eu já ganhei. Faço porque eu amo e gratidão", finalizou o lutador.