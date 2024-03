Após quatro tentativas, paraense conquista primeira medalha de ouro no Mundial de Jiu-Jitsu

O paraense Rennieh Pessoa realizou o sonho de subir no lugar mais alto do pódio em um mundial. Aos 37 anos, o atleta conquistou a medalha de ouro na divisão peso-pesado no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que ocorreu no último dia 17 de março, no Rio de Janeiro.

Rennieh treina jiu-jitsu há 28 anos. Além da faixa preta na modalidade, o paraense também possui a graduação máxima no judô. Este foi o quinto mundial do lutador. Nas outras edições, ele chegou a conquistar duas pratas e dois bronzes.

"Este foi o meu quinto mundial, os outros eu bati na trave. Por duas vezes, eu fui prata e bronze. Treino há 28 anos e tinha essa meta de ser campeão mundial de jiu-jitsu e, agora, nestes anos, consegui esse título. Tive adversários muito fortes, mas eu já vinha há três anos competindo nessa categoria e ganhando as competições. Cheguei bem preparado e consegui pegar esse ouro para o nosso estado do Pará", declarou Rennieh.

Paraense também foi bronze na categoria absoluto (Divulgação)

Além da medalha de ouro, o lutador paraense também voltou para casa com um bronze na categoria absoluto, onde a disputa ocorre com atletas de pesos diferentes.

Após bater na trave nas outras quatro edições, o sentimento é de dever cumprido. Agora, o lutador que se recuperar dos combates duros que fez no campeonato para lutar já no próximo dia 14 de abril, no Torneio Brasileiro Bad Boy de Jiu-Jitsu, que será realizado na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém.

"Eu me sinto muito bem, com o sentimento de missão cumprida, porque a vida inteira eu treinei pensando nesse título, em ser campeão mundial de jiu-jitsu. Sempre sonhei com isso e agora, quase três décadas depois, consegui realizar esse feito", concluiu o paraense.