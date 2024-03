Workshop de muay thai reúne mais de 150 pessoas na Usina da Paz do Guamá; veja imagens

A Federação Paraense de Muay Thai (FPAMT) promoveu no último sábado (23), um workshop de muay thai e de boxe tailandês, na Usina da Paz do Guamá. A programação chamou a atenção da população e reuniu mais de 150 pessoas, entre praticantes da modalidade e interessados em conhecer o esporte.

O presidente da FPAMT, Junior Machado, comemorou o sucesso do evento, cujo objetivo era popularizar ainda mais o muay thai, levando o esporte para todos os públicos.

"O workshop de muay thai que foi realizado no último dia 23 na Usina da Paz do Guamá teve uma ótima resposta da população, entre praticantes e não praticantes do muay thai. Na semana que comemoramos o dia de Nai Khanom Tom, o ´pai do Muay thai', conseguimos reunir mais de 150 participantes, mais de 20 academias de todo o Pará para prestigiar o nosso Workshop", celebrou Junior Machado.

Veja imagens

workshopdemuaythai Ivan Duarte / OLiberal Ivan Duarte / OLiberal Ivan Duarte / OLiberal Ivan Duarte / OLiberal Ivan Duarte / OLiberal Ivan Duarte / OLiberal

Com isso, a organização espera que mais eventos da modalidade possam ser realizados na região, que vão contribuir não só para a popularização do esporte, mas também para o desenvolvimento das pessoas, como destacou o presidente da FPAMT.



"[É importante para] contribuir para o desenvolvimento social através do Muay thai, mostrando sua importância na sociedade, como ferramenta de inclusão social e pedagógico. Colaborando para a formação do indivíduo cooperativo, com disciplina, ajudando na formação de caráter", finalizou Junior Machado.