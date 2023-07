Resgate de um campeão: projeto ensina modalidades de luta para jovens em situação de vulnerabilidade

A academia Roxo Strike Team é um polo de talentos em Belém, com diversos atletas saídos de lá que chegaram em grandes campeonatos como UFC, Bellator e diversas outras franquias internacionais. Mas além disso, o responsável pela academia, Raimundo Ronaldo, ou Mestre Roxo, como é conhecido, utiliza a academia como espaço para manter seu projeto, que existe há quase 20 anos, o ‘Resgate de um Campeão’.

O projeto surgiu em 2005 com o objetivo de resgatar crianças e jovens em vulnerabilidade social no bairro do Jurunas e arredores, como explica o Mestre Roxo: “Eu como jurunense, e ex-lutador, nascido e criado no bairro sabendo dos perigos que todo bairro periférico tem, junto com um amigo tive a ideia para tirar os jovens da ociosidade por meio do esporte”.

O Mestre Roxo Strike, idealizador do projeto 'Resgate de um Campeão' é o principal treinador dos alunos (Cristino Martins / O Liberal)

Os alunos, que são moradores também dos bairros da Condor, Cremação e Cidade Velha, tem a oportunidade de escolher qual modalidade desejam praticar, entre muay thai, boxe, jiu-jitsu e MMA. Atualmente são cerca de 95 jovens, entre homens e mulheres, participantes do projeto. “Já chegamos a atender muito mais jovens, porém, depois da pandemia, ficou insustentável e tivemos que diminuir a quantidade de vagas”, contou o Mestre.

Para manter o projeto dentro da estrutura da academia, Mestre Roxo não recebe nenhum tipo de ajuda, mas arrecada fundos em dias de eventos, como campeonatos de luta. “Nós nos mantemos com recursos próprios no espaço físico onde ocorrem as aulas, em dias de lutas cobramos ingressos e o valor arrecadado é revertido para o projeto”, explicou.

Segundo o Mestre Roxo, o esforço para manter o projeto é feito pela importância para jovens da região, que vêem no esporte uma oportunidade de vida melhor. “É até clichê dizer que o esporte salva vidas, mas não tem jeito, é fato. Por isso a importância de um projeto direcionado pra área esportiva onde conseguimos resgatar jovens, e ele não pode deixar de existir”, disse.

E o projeto, assim como a academia do Mestre Roxo, já lançou atletas para diversos campeonatos. É o caso de Janderson Silva, que é praticante de Muay Thai e começou no esporte por meio da iniciativa.

“[O esporte] mudou minha vida por completo. Nasci e fui criado no bairro do Jurunas, dentro da periferia, e hoje, infelizmente, a maioria dos meus amigos que foram criados comigo já não estão mais vivos. E graças ao esporte e ao meu Mestre Roxo, eu pude ser disciplinado e foi uma mudança completa na minha vida, dentro e fora do esporte”, contou.

O lutador que ainda está no início da carreira já mostra que é um grande talento e pode levar o nome do estado e do projeto para os holofotes nacionais e internacionais, e já conquistou vitórias significativas este ano.

“Eu tenho 20 lutas, das quais 19 foram vitórias e apenas uma derrota. Em abril disputei o Brasileiro de Muay Thai, e consegui conquistar com êxito a vitória. Junto com outro colega também treinado pelo Mestre Roxo, trouxemos dois cinturões do Campeonato”, disse.

A academia Roxo Strike Team, onde o projeto é realizado, fica localizada na Avenida Roberto Camelier, 742. Os interessados em fazer parte podem procurar a administração nos turnos da manhã, tarde e noite.

“Só é preciso ter força de vontade, nos procurar aqui. Pode falar comigo mesmo ou com o Fernando Abóbora, que estaremos aqui para atender”, finalizou o Mestre Roxo.