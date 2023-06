Larissa Pacheco vence Amber Leibrock com um nocaute avassalador no PFL

Campeã do peso leve (até 70,3kg) da PFL em 2022, a atleta paraense Larissa Pacheco venceu de forma categórica sua segunda luta na temporada de 2023. Agora como peso pena (até 65,7kg), Larissa não tomou conhecimento da norte-americana Amber Leibrock e nocauteou a sua rival com menos de um minuto de luta. O show foi realizado na Overtime Elite Arena, em Atlanta, Géorgia (EUA).Sua próxima adversária será a atleta a ucraniana Olena Kolesnyk

Com duas vitórias em duas lutas, Larissa está praticamente classificada para os playoffs da temporada 2023 e vai firme em busca do bicampeonato. A paraense possui um cartel como profissional de MMA de 21 resultados positivos e apenas quatro negativos.Seu treinamento e todo realizado na cidade de Marituba no Pará na equipe JB Jiu Jitsu com supervisão do treinador João Bastos.

Cidade do Acará recebeu a primeira edição do Lanh Fighter Combat

Com organização de Erlan Lobato, a cidade do Acará, no estado do Pará, recebeu neste sábado (17), no ginásio Poliesportivo Dico Oliveira "Dicão", a primeira edição do evento Lanh Fighter Combat. O grande destaque do evento foi o GP (Grand Prix) da categoria peso-mosca (até 57 que contou com a participação dos altetas Anderson Lima "Blade", Lucas de Souza "Terremoto", Robson Lobo e Adenylson "Tratorzinho". O grande campeão do Gp foi o atleta Adenylson "Tratorzinho" o evento tambem a presença VIP do lutador Bruno Crocop.

Lanh Fighter Combat

Bodinho venceu Arroz por nocaute 0:54 do 01 round

GP

Lucas Terremoto venceu Robson Lobo por nocaute tecnico 0:40 do 1 round Adenylson "Tratorzinho" venceu Anderson Lima "Blade" na decisão unânime dos juizes Adenylson "Tratorzinho" venceu Lucas Terremoto por finalização (Armlock) 03:40 do 2 round

Cannonier vence batalha contra Vettori na luta principal do UFC Vegas 75

O UFC Vegas 75 aconteceu neste sábado (17), em Las Vegas (EUA), com um card marcado por bons combates e algumas decisões polêmicas dos árbitros centrais. Na luta principal, Jared Cannonier dominou Marvin Vettori e venceu por decisão unânime. Já no co-main event, Joaquim Silva, o “Neto BJJ”, lutou bem, mas foi nocauteado por Arman Tsarukyan, com destaque para uma interrupção vista por muitos fãs e especialistas em MMA como tardia.

Patrício Pitbull perde disputa pelo título peso-galo

Realizado na última sexta-feira (16), na cidade de Chicago, em Illinois (EUA), o Bellator 297 contou com duas disputas de cinturão. No co-main event, o brasileiro Patrício Pitbull – ex-campeão peso-leve e atual dono do título peso-pena – desafiou Sergio Pettis, campeão dos galos, em busca de um inédito terceiro cinturão, mas acabou dominado pelo americano e perdeu por decisão unânime dos jurados.

Centurion FC realiza segunda edição de sucesso no Brasil e coroa Junior Negão como campeão de seu GP

Realizado na última sexta-feira (16), em São Paulo, com transmissão para mais 100 países, o Centurion FC consagrou o manauara Antonio “Junior Negão” Monteiro como finalista do título dos meio médios do Centurion FC . Em sua primeira luta, Junior Negão surpreendeu ao finalizar seu adversário Leandro “Naja”. Em seguida, ele enfrentou Fabricio Jonas e saiu vitorioso, garantindo sua vaga na final. A final será contra Maurício Ruffy e acontecerá em Malta em novembro, unificando os cinturões.