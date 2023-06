Atleta Castanhalense é campeão de MMA no Spil Fighting Series, na Turquia

O atleta de MMA, Joelson Nascimento, conhecido no mundo da luta como “Demente”, garantiu mais uma vitória para o currículo. O Castanhalense foi o único brasileiro a vencer no Spil Fighting Series, realizado na Turquia, na tarde deste domingo, 25. Joelson nocauteou aos três minutos do 1° round, o turco Ramazan Sari.

O nome Joelson Nascimento aos pouco vem se tornando conhecido no mundo das artes maciais na Europa. O atleta que aprendeu tudo que sabe no projeto social Mais Ação voltado para crianças e adolescentes carentes do bairro do Fonte Boa em Castanhal, onde morou até os 18 anos, agora é professor na França.

Joelson, tem 25 anos de idade e as lutas, em especial Jiu-Jits, entraram em sua vida aos 14 anos, quando veio de Goiânia com o pai para morar em Castanhal. Foi quando entrou no Mais Ação, coordenado pelo sargento Bombeiro da reserva, mestre Joel Araújo.

VEJA MAIS

“Estamos muito orgulhosos da trajetória do Joelson. Ele vem batalhando a muito tempo e para essa luta ele se preparou com uma semana de antecedência”, contou o mestre.

De acordo com o mestre Joel, o atleta não tinha sido convidado para lutar no Spil Fighting Series, mas apenas para acompanhar como interprete um outro atleta brasileiro.

“Por falar inglês e francês com fluência, ele foi chamado pela agência que faz parte, para ser o interprete do brasileiro que foi convidado para lutar. E dias antes o oponente do turco se machucou e a organização da competição perguntou se ele queria entrar na vaga. Ele aceitou, mesmo ainda se recuperando de uma lesão séria no pé direito, inclusive aumentou seu peso para mudar de categoria. Nós ficamos muito apreensivos, mas deu tudo certo e ele foi o único brasileiro a vencer”, contou.

A volta do atleta castanhalense de coração, para o Brasil, está prevista para o mês de setembro. Joelson Nascimento mora na França desde o começo de 2023.