Sonho do UFC está perto de ser realizado para lutadora de MMA de Castanhal

O sonho de chegar até a maior competição de MMA do mundo faz parte da vida da lutadora castanhalense Jéssica Cunha de 29 anos. O caminho vem sendo construído há cerca de dez anos.

A competição em questão é o UFC -Ultimate Fighting Championship, que é a maior e mais popular organização de MMA no mundo, reconhecida por ter os melhores lutadores do mundo.

“Estou correndo atrás e sei que as portas vão se abrir para mim”, disse Jéssica Cunha, que é estudante do curso de educação física, faixa preta em Jiu Jit-su e sétima no ranking brasileiro, na categoria palha.

A lutadora está há três anos competindo no MMA e sua próxima luta pode ser uma grande chance para realizar o sonho de pertencer ao tão seleto grupo de atletas do UFC. A competição será o FFC, um evento de MMA que irá reunir os melhores da América Latina, no dia 22 de junho, em Lima, no Perú. E a castanhalense será a única atleta do Pará na com petição.

“Toda a América Latina vai estar presente e os mais poderosos olheiros e empresários. É um vento que abre as portas para o tão sonhado UFC e como meu currículo é muito bom sei que tenho chances, mas tenho também que vencer a luta e sei que irei conseguir”, afirmou.

Mas a atleta esbarra em um problema financeiro para chegar ao seu objetivo. “A vaga veio em cima da hora. Fui convidada por uma academia de São Paulo que teve uma desistência de uma atleta e para esta indicação foi levado em conta meu currículo e colocação no ranking. Mas eles não conseguem me dar a passagem até São Paulo, somente de São Paulo a Lima e eu quero muito também levar o meu professor, já que o professor que iria era o da outra lutadora que não vai mais”, contou.

Para não perder a oportunidade a lutadora está fazendo rifas e sorteios entre os amigos e parentes. “Tenho certeza que vamos conseguir com a ajuda de todos que torcem por mim”, disse Jéssica Cunha.

O começo

Foi aos 18 anos e contrariando as expectativas do marido que Jéssica iniciou nas artes marciais. “Foi quando conheci o meu esposo e ele ia para academia do mestre Joel treinar Jiu Jit-su e eu quis também, mas ele dizia que eu não iria aguentar, que era fresca e não levar jeito pra isso, mas eu dizia que ia provar que ainda seria uma campeã”, relembrou.

Aos poucos o talento foi aflorando e a atleta começou a vencer as competições que participava, inclusive chegou a ser campeã mundial aos 23 anos. “Vieram as competições e as graduação e quando cheguei na faixa roxa o mestre Joel disse que eu era muito forte e que dava para lutar. Eu já observando as competições de MMA me identifiquei e disse que conseguiria”, disse.

O Jiu Jit-su serviu de base para a atleta que iniciou um treinamento de seis meses para a sua estreia. “Comecei a treinar a parte em pé que é da atracação com o muay thai e o boxe.

A estreia foi em um evento em Vigia e veio com vitória logo aos 23 segundos de luta. “Meu marido ficou muito nervoso. Várias colegas minhas de treinos começaram a lutar nesse mesmo evento. A minha oponente era de Belém e também estreante e ela era de Belém e aos 20 segundos da luta eu acertei um direto e ela caiu e depois eu fui pra cima e venci por nocaute técnico”, disse.

A primeira derrota veia na segunda luta. “E como eu não me machuquei na primeira luta marquei outra no mesmo ano. A oponente era mais experiente e hoje ela é até campeã do Invicto que é um evento vinculado ao UFC. E foi a primeira vez que eu senti que realmente era o que eu queria porque foi uma luta com dois rounds bem demorados, mas eu perdi e foi cheio de emoção”, relembrou a lutadora.

Depois da primeira derrota vieram sete lutas consecutivas com vitórias. Atualmente Jéssica tem 12 lutas com 4 derrotas e 8 vitórias.