Paraense vence americano em luta intensa no UFC

O paraense Douglas D’Silva venceu, neste sábado (13), o americano Cody Stamann pela categoria peso-galo. O embate ocorreu no UFC Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e foi a quinta luta do card principal. Com informações do UOL.

D’Silva mostrou variação nos golpes na luta em pé e boa movimentação no octógono para escapar das tentativas de queda do adversário. No último assalto, Stamann quase chegou a nocaute desferindo socos potentes contra o lutador brasileiro.

O embate intenso chegou ao final dos três rounds. Na decisão unânime dos juízes, Douglas levou a melhor. Agora com esse resultado, o paraense consegue respirar após a última derrota contra Said Numagomedov, em julho do ano passado. Cody teve a sequência de duas vitórias encerrada por Douglas.