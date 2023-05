Luva do lutador paraense Lyoto Machida é leiloada em ação solidária

Entre os dias 5 e 31 de maio, os fãs de combate e do lutador Lyoto Machida poderão ter a chance de adquirir uma luva do lutador por meio de um leilão solidário. A iniciativa da Casa Ronald McDonald visa arrecadar fundos de sustentabilidade para a instituição sem fins lucrativos.

“Estou doando esta luva que usei na luta contra o Vitor Belfort, para esse leilão exclusivo da Casa Ronald Belém, quem arrematar vai ajudar crianças e adolescentes com câncer”, disse o lutador em divulgação.



A luva leiloada foi utilizada por Machida em uma luta do UFC 224, no Rio de Janeiro, em 2028, quando o paraense nocauteou Vitor Belfort no embate que era o card principal da noite. Após o evento, Belfort anunciou aposentadoria definitiva dos ringues.

Machida nocauteou Belfort no UFC 224 (Dhavid Normando / Futura Press)

O leilão acontece de forma online, e quem desejar dar um lance pode acessar a plataforma eSolidar, o lance mínimo é de R$1.200.