Nova campeã! Paraense Rayanne Amanda conquista cinturão no Invicta FC; vídeo

A paraense Rayanne Amanda se consagrou como a mais nova campeã brasileira de MMA na categoria peso-átomo (47,6 kg). A vitória aconteceu na última quarta-feira (3), durante a 53ª edição do 'Invicta FC', realizado no Colorado (EUA). Com um desempenho surpreendente, Rayanne superou a americana Jillian DeCoursey, em uma luta que marcou sua mudança de patamar no esporte.

O confronto principal da noite foi intenso, com a paraense demonstrando habilidade e técnica superiores à adversária. Rayanne Amanda soube impor seu ritmo desde o início, dominando a luta com os melhores golpes e não dando chances para a oponente. Como resultado, a brasileira venceu por decisão unânime, com dois dos três juízes laterais a apontando como superior nos cinco rounds disputados.

A conquista do título na categoria peso-átomo torna Rayanne a terceira brasileira a ostentar o cinturão da empresa. A vitória também é uma importante afirmação para a atleta, que aos 27 anos, já acumula 20 lutas em seu currículo, com 14 vitórias e seis derrotas. Entre as suas principais conquistas, destaca-se justamente a mais recente, sobre Jillian DeCoursey.

A trajetória de Rayanne, natural de Belém, no MMA evidencia seu talento e dedicação ao esporte. Com um histórico de dez vitórias por finalização e duas por nocaute, a brasileira se destaca como uma das principais atletas da categoria, surpreendendo cada vez mais com sua habilidade no cage. A conquista do título reforça ainda mais a posição de destaque da brasileira no cenário mundial do MMA.