Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos'

O Paysandu apresentou oficialmente a camisa 1 para a temporada 2026, batizada de Eterna, e o lançamento rapidamente repercutiu entre os torcedores, sobretudo nas redes sociais. A nova peça gerou reações distintas na Fiel Bicolor, com elogios ao conceito e críticas relacionadas ao visual, ao preço do produto e à gestão da marca própria do clube.

O uniforme foi apresentado pelo ex-presidente e atual diretor do Paysandu, Alberto Maia, e definido como o “manto da retomada”. O modelo resgata as listras tradicionais utilizadas em 2016, ano apontado pelo clube como um marco simbólico da consolidação da marca Lobo, criada durante a gestão do dirigente.

Na campanha de divulgação, o Paysandu destacou a permanência da identidade bicolor ao longo do tempo e reforçou o papel da torcida como principal patrimônio da instituição. Apesar disso, a proposta não agradou parte dos torcedores, que fizeram diversos comentários negativos, tanto sobre o aspecto estético quanto sobre questões financeiras. Um dos principais alvos de reclamação foi o valor da camisa, fixado em R$ 296,99 para sócios-bicolores e R$ 329,99 para não sócios.

“Camisa do Flamengo, da Adidas, disputando final de Mundial, custa R$ 400. Camisa do Paysandu, da Lobo, disputando Série C, custa R$ 439,99. Vocês não têm nem vergonha na cara. Sem contar que todo mundo já sabe a real história da marca ‘própria’”, escreveu um torcedor, visivelmente desapontado. Outro comentou: “A camisa é bonita, porém é uma cópia de 2016 e com valor de R$ 440. Sendo que o Paysandu ganha algo em torno de R$ 100 por camisa. Essa marca só veio para lucrar em cima do clube”.

A enxurrada de críticas tomou conta das publicações do Paysandu relacionadas ao novo uniforme. Veja alguns registros:

Apesar das reclamações, parte da torcida aprovou o design e destacou o vínculo emocional com a camisa e sua simbologia. Ainda assim, para alguns torcedores, a referência a um período recente, sem grandes conquistas esportivas, diminui o caráter comemorativo da nova peça.