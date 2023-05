Lutador do UFC, Tony Ferguson, é preso após capotar caminhonete nos EUA

Tony Ferguson, veterano do UFC, foi detido em Hollywood após ter se envolvido em um acidente de carro no último sábado (06), na Califórnia. Segundo o site americano ‘TMZ’, o lutador de MMA foi acusado de capotar uma caminhonete depois de bater em outros dois veículos estacionados do lado de fora de uma boate, estando sob influência de substâncias proibidas (álcool ou drogas).

VEJA MAIS

Ferguson foi preso na madrugada do acidente e detido na Polícia Comunitária de Hollywood, sob fiança de US$30 mil, cerca de R$148 mil. Os dois ocupantes do carro batido foram resgatados sem ferimentos graves e o veterano ainda se recusou a fazer um teste do bafômetro, de acordo com o site ‘MMA Junkie’.

Com 39 anos, o ‘El Cucuy’ já coleciona algumas polêmicas pessoais e, no MMA possui 25 vitórias e oito derrotas. Já no UFC, o lutador vive um momento delicado após suas últimas derrotas no ano passado e ter deixado o ranking da organização de artes marciais que ocupava há oito anos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)