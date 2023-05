Ex-Paysandu, meia Tomás Bastos é vítima de racismo em partida da Série C do Brasileirão; vídeo

O meia Tomás Bastos, ex-Paysandu e atualmente jogador do CSA-AL, foi vítima de racismo no último domingo (7). O crime ocorreu no estádio Colosso da Lagoa, na partida entre o Azulão Alagoano e o Ypiranga-RS, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Durante a partida, o meio-campista alertou o árbitro sobre um insulto racista vindo da arquibancada adversária. Tomás Bastos disse que foi chamado de "macaco" por uma torcedora. Após o relato, o árbitro Luiz Augusto Silveira Tisne paralisou a partida e só retomou quando a mulher foi identificada e retirada do estádio.

Após o ocorrido, o CSA lamentou o caso em nota divulgada nas redes sociais, enfatizando que é "inadmissível que ainda ocorram fatos desse tipo em 2023" e que não há mais "espaço para racismo".

Tomás Bastos no Paysandu

A passagem do meia em Belém foi curta. Em 2019, o atleta disputou 10 partidas pelo Papão, válidas pela Série C e a Copa Verde. Na ocasião, o jogador marcou cinco gols.