Breves Night Fight realiza a sua nona edição na cidade de Breves

A cidade de Breves, na Ilha do Marajó, recebe, no dia 8 de Julho (sábado), no ginásio municipal de esportes Ferdinando Costa e Silva, a partir das 20h, a nova edição do evento de MMA Ultra Breves Night Fight, com uma ultra estrutura de som, iluminação e telões de Led. O evento terá transmissão ao vivo pela plataforma Spartacus. O evento contará com 9 lutas profissionais de MMA sob o comando do announcer e CEO do evento Jailsonbom. Confira o card das lutas:

Ultra Breves Night Fight 9

Cleiton Vs Cleiber Daniel Balieiro Vs Samuray Dunga Vs Gabriel Rafaela Vs Adriele Jhon Cyborg Vs Jhonny Pitbull Lico Lico Vs Gladiador Diego Marreiros Vs Weslli Djean Arona Vs Higor "Punho de Aço" Raimundo "Máquina da Dor" Vs Pochoca "Cacorro Louco"

Vem a ABCF Fighting 25 em agosto, em Parauapebas

O ABCF Fighting irá realizar em agosto, na cidade de Parauapebas (PA), a sua 25ª edição com apoio do Instituto de Desenvolvimento Desportivo Educacional e Cultural (IDDECRV) no ginásio municipal da cidade, com uma super estrutura de som e iluminação, belas cage girls, octogono de primeria linha e com um super card de lutas mma com a participação de atletas de várias cidades do estado do Pará e do Brasil.

Confira o que aconteceu no Super Pitbull Combate 16, em Mãe do Rio

A cidade de Mãe do Rio irá recebeu neste sábado (24), no ginásio municipal, a 16ª edição do evento de mma Super Pitbull Combate, com grandes lutas de mma profissionais com destaque para a luta principal do evento que foi entre Cledson Mota "Pitbull" contra Marcelo Pontes "Leão". Mota Pitbull saiu vencedor na decisão dividida dos juizes. Confira os resultados:

Super Pitbull Combate 16

Cledson Mota "Pitbull" venceu Marcelo Pontes "Leão" na decisão dividida dos juizes Iago Nascimento venceu Natanael Almeida por nocaute 01:20 do 2 round Wemerson Lima venceu Davi Galo por nocaute 02:45 do 2 round Rogério Monteiro venceu Railson Paixão na decisão dividida dos juizes Denilson Souza "Furacão" venceu Alan dos Remédios por nocaute técnico 03:45 do 1 round

Jungle Fight 117: evento no Rio de Janeiro tem grandes lutas e consagra dois novos campeões

A selva definiu dois novos reis no último sábado (24), na 117ª edição do Jungle Fight, realizado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nos pesos-galos, o título ficou com o maranhense radicado na Cidade Maravilhosa Tiago Pereira de Souza. Já nos moscas, quem tomou a cena foi o amazonense Manoel “Lorinho”.

PFL MMA 6 brasileiros vencem e garantem vaga nas semifinais

Realizado na última sexta-feira (23), em Atlanta, nos Estados Unidos, o quinto evento da PFL MMA na temporada regular de 2023 definiu os classificados para as semifinais em duas categorias: peso-leve e peso-meio-médio. Além disso, contou com quatro brasileiros em ação: Carlos Leal, Natan Schulte, Raush Manfio e Bruno “Robusto” Miranda. No peso-leve, os duelos serão Clay Collard (1º) x Bruno Robusto (4º) e Olivier Aubin-Mercier (2º) x Natan Schulte (3º).

Já no peso-meio-médio, o russo Magomed Magomedkerimov (1º) vai encarar o compatriota Magomed Umalatov (4º), enquanto o brasileiro Carlos Leal (2º) terá pela frente o sueco Sadibou Sy (3º). Os playoffs vão ser realizados nos dias 18 e 23 de agosto, em Nova York (EUA).

Aos 58 anos, Hall da Fama do UFC vai fazer sua estreia no Boxe

Hall da Fama do UFC e lenda do MMA, Mark Coleman, atualmente com 58 anos de idade, já havia anunciado que faria seu retorno aos esportes de combate. Diante disso, o veterano vai fazer a sua estreia no Boxe, e terá pela frente o ex-campeão mundial da nobre arte Montell Griffin, de 53 anos, em duelo que vai acontecer no dia 14 de outubro, ainda sem local definido.