Conheça Adriana Pinheiro, candidata do Clube do Remo no Rainha das Rainhas 2023

O Rainha das Rainhas 2023 está chegando e a ansiedade tem tomado conta dos 14 clubes que disputam o concurso de beleza e fantasia mais tradicional do Carnaval paraense. Entre os clubes que vão concorrer no dia 11 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções, está o Clube do Remo. A agremiação apresentou, na última quarta-feira (24), a candidata que vai concorrer a mais um título para os azulinos. Adriana Pinheiro, de 24 anos, foi a escolhida para representar o Remo na competição.

Apaixonada por esportes, a estudante de Direito herdou o amor pelo clube azulino de seu avô. Quando criança, ela costumava assistir aos jogos do time do coração ao lado do patriarca da família. "Meu avô é torcedor fiel. Por ele, vivencio essa emoção de ser torcedora do maior do Norte. Por ele, me inspirei para homenagear o clube", ressalta.

Diretoria do Clube do Remo apresentou sua candidata ao Rainha das Rainhas durante coquetel na sede do clube (Carmem Helena / O Liberal)

Apesar da paixão pelo futebol, a ligação com o esporte foi muito além dos gramados. Adriana iniciou sua jornada esportiva aos oito anos de idade, em uma comunidade localizada em Vila do Conde, em Barcarena, onde praticava artes marciais. Com o passar dos anos, a atleta se tornou faixa preta em Karatê. Ela também praticou Muay Thai e corrida de rua. Atualmente, participa de competições de crossfit.

A jovem nascida em Belém, mas que passou boa parte da vida morando em Barcarena, chega ao concurso com a experiência de ter sido escolhida a Rainha das Rainhas do Festival do Abacaxi, realizado na cidade que a acolheu quando criança. Além disso, Adriana traz no currículo a participação em diversos concursos de Garota Verão.

Adriana Pinheiro se destaca pela beleza e determinação para alcançar o tão sonhado título de Rainha das Rainhas (Reprodução/Arquivo Pessoal)

Para ela, levar o nome de Barcarena traz orgulho e muita alegria. "Sou natural de Belém, mas sempre morei em Barcarena. Me sinto honrada de estar compartilhando esse momento com meu município Barcarena. 2023 está sendo o ano que estou realizando este momento em minha vida", complementa a candidata do Clube do Remo.

A ansiedade tem tomado conta de Adriana na reta final de preparação para o concurso, mas ela destaca que está pronta para a competição e que vai entregar o seu melhor no palco do Rainha das Rainhas. "Irei trazer minha garra, determinação e beleza. Irei mostrar uma versão jamais vista. Será uma apresentação magnífica", afirma a jovem.

Para a diretora social do Clube do Remo, Andréa Bezerra, participar do Rainha das Rainhas é manter a tradição do clube, que faz parte do concurso desde a primeira edição. "O Clube do Remo faz parte da história da cidade de Belém, assim como do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval, participando de todas as edições. Nesse contexto, é muito bom manter essa tradição. Foram dois anos sem o concurso então as expectativas são muitas. Esse ano a organização está impecável, então acredito que será um evento grandioso", destaca Andréa.

Preparação

A apresentação das candidatas no Rainha das Rainhas é de tirar o fôlego de qualquer um. Para dar o seu melhor no palco, as representantes dos clubes se preparam durante meses para executar uma boa performance para os jurados e o público. A candidata do Clube do Remo tem se dedicado, ao máximo, para que esse momento seja perfeito.

"A preparação tem sido exaustiva, entre ensaios e a rotina. Se torna um conjunto de coisas para estar bem preparada. A rede de apoio que está comigo tem me levantado, fazendo com que eu supere qualquer obstáculo. A alimentação também é uma grande aliada", complementa a rainha do Remo.

Rainha do Clube do Remo, Adriana Pinheiro, intensificou os treinos e ensaios para o concurso de número 75 (Reprodução/Arquivo Pessoal)

Apesar da rotina corrida, o desejo de levar o grande prêmio no concurso traz motivação para Adriana alcançar o tão sonhado título de Rainha das Rainhas 2023. "Tenho uma vontade de ser rainha, um sonho, uma vontade de ser coroada soberana do Carnaval. Quero desfrutar dos ganhos que este concurso pode me proporcionar e abraçar as oportunidades alcançadas através dele", finaliza a jovem.

A diretora social do clube destaca que a agremiação está confiante para levar o grande prêmio. "Como no futebol, nós jogamos pra ganhar, e a vitória é nosso objetivo. Temos uma equipe de profissionais empenhados e comprometidos em fazer o seu melhor para conquistar a vitória. A história da nossa fantasia é incrível, todos vão gostar. Nossa candidata vem de uma família tradicionalmente remista, com certeza ela vai desfilar e defender o Clube do Remo como uma leoa", ressalta Andréa.

Rainha das Rainhas

O Rainha das Rainhas 2023 será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. O evento terá a cobertura completa dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com transmissão ao vivo pela TV Liberal e G1 Pará e flashes dos bastidores em tempo real transmitidos pelo portal OLiberal.com.