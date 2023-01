Candidatas do Clube do Remo e Iate Clube de Santarém são apresentadas ao Rainha das Rainhas 2023

O segundo dia de apresentação das candidatas que disputaram o Rainha das Rainhas do Carnaval de 2023, foi marcado pelos desfiles das jovens que vão representar o Clube do Remo e, pela primeira vez no concurso, a candidata do Iate Clube de Santarém. A cerimônia ocorreu às 19h, na Sede Social do clube de futebol, no bairro de Nazaré, em Belém. Em seguida, um coquetel foi servido aos convidados.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Rainha das Rainhas 2023: conheça a relação da música ‘Papaya’ com o concurso]]

A primeira a desfilar no salão e, fazer a sua grande estreia no concurso de beleza e fantasia da Amazônia, foi a “Rainha” do clube santareno. Monã Rita Vianna de Oliveira, tem 19 anos, é do signo de Virgem e mora no bairro do Telégrafo, em Belém.

Ela é estudante de odontologia e trabalha como modelo. Aos 14 anos, ela conseguiu vencer o primeiro concurso de beleza, em Santarém (PA), e não parou mais de participar, colecionando títulos de “Miss Teen Pará Fashionista”, “Miss Brazil Teen Talento Universo 2019” do Beleza Fashion Brasil e “Miss Brasil Teen Universe 2020”.

Todo esse sonho de querer ser uma “rainha” também veio por meio da avó da universitária. Dona Alcidéia Vianna foi Rainha do carnaval de Bragança em 1977, e cultivou essa vontade na neta também. “Desde pequena, ela fala que eu vou ser uma também. Está no sangue da família. Quando falei que ia participar esse ano teve uma emoção muito boa”, afirmou.

Monã Vianna, candidata do Iate Clube de Santarém (Carmen Helena / O Liberal)

Agora, Monã enfrenta um novo desafio em sua vida: conquistar o tão cobiçado título de soberana. E, ainda por cima, com um clube que vai completar 50 anos de tradição e participa pela primeira vez da Rainha das Rainhas.

Mas não basta simplesmente querer. Monã tem trabalhado arduamente, o físico e mental, para conseguir entrar na passarela e trazer o título. “Minha preparação está sendo intensa, pois é muito diferente de todos os concursos que participei. Não é nada fácil dançar com uma fantasia tão pesada, onde tem a parte teatral, a minha equipe está trabalhando bastante nesta área comigo”, afirmou a candidata, que já foi bailarina por seis anos e é faixa preta no karatê.

A coreografia dela está sendo montada por Thayla Savick e Gabriel Sales; já a fantasia ficará nas mãos do estilista Sandro Gurjão; maquiagem por Augusto Brito.

Monã garantiu que o público e os jurados vão ter várias surpresas na hora da sua apresentação. “Nós estamos trazendo algo muito bonito e especial nessa edição comemorativa de 75 anos. A gente quer fazer um grande espetáculo, podem esperar algo bem inovador”, disse sobre a fantasia que irá usar.

Ela afirmou que está tranquila e muito feliz para encarar a missão de desfilar no grande dia do evento, que ocorrerá no próximo dia 11 de fevereiro, no Hangar. “Quero fazer uma edição histórica", afirmou confiante.

E energia positiva não está em falta para o presidente do Iate Clube de Santarém, Eliesio Gama. O comodoro disse que estava com experiências grandes com a participação do clube no carnaval paraense, e não conseguiu esconder a satisfação em ver o projeto “tomar vida”.

“Acreditamos que vai dar certo, porque ela [Monã] é linda demais. Vai nos dar uma visibilidade importante. Nada melhor do que festejar as cinco décadas do clube com uma vitória”, falou Eliesia bastante confiante.

Clube do Remo mantém tradição de títulos e anuncia nova ‘Rainha’

Ao som do hino azulino e acompanhada do Leão Azul, mascote do Clube do Remo, Adriana dos Santos, de 24, moradora da Vila do Conde, em Barcarena, foi apresentada como a candidata soberana deste ano.

O Clube do Remo participa do Rainha das Rainhas do Carnaval desde a primeira edição. Em 2020, último concurso realizado, o Remo foi representada pela candidata Fernanda Lauria, mas a jovem não se classificou. Neste ano, um dos mais tradicionais clubes do Pará tenta novamente.

Adriana Santos, candidata do Clube do Remo (Carmen Helena / O Liberal)

Adriana é microempreendedora e cursa o décimo semestre de Direito. A relação com o Remo veio a partir do avô. “Ele disse que a neta dele seria uma rainha e representando o clube que ele torcia. Depois de 24 anos, estou podendo tornar esse sonho realidade. Quero vencer pela minha família e pelo meu avô, que me criou”, disse emocionada.

A ‘Rainha do Remo’ contou que está tendo uma preparação muito intensa e tem também dado uma atenção a mais ao psicológico para se sentir segura ao subir na passarela para o desfile. “O público pode esperar muita magia na minha apresentação”, afirmou dando um teaser sobre a fantasia. O estilista dela é o Evandro Cravo.

Em 2016, a empreendedora disputou um concurso de beleza no Festival do Abacaxi, tradicional de Barcarena, e conseguiu tornar-se a “Rainha do municipio”. Agora, Adriana está usando toda a desenvoltura e amadurecimento para correr atrás da faixa de rainha do carnaval paraense. “Vai ser um verdadeiro fechamento de ciclo para mim”, afirmou.

Com a visibilidade do concurso, Adriana quer poder abrir portas não somente para si, mas para toda a equipe que está empenhada em fazê-la ganhar o primeiro lugar ou ficar entre as classificadas - as famosas princesas.

Fernanda Malcher, representante do Clube do Remo no Rainhas em 2020, foi quem passou a nova faixa para a bacharel em direito. “Estou me sentindo muito feliz em poder fazer isso. Espero que a minha sucessora tenha um ótimo desfile”, disse a ex-candidata, dizendo que uma das maiores saudades que tem da época em que concorreu foi do glamour e da alegria que o momento traz.

Para a diretora social do Remo, Andrea Bezerra, o clube está esperançoso que Adriana consiga trazer o título. “Ela vem como uma leoa para defender o nosso time com unhas e dentes”, brincou aos risos.

Saulo Jennings, da badalada Casa do Saulo, foi um dos convidados especiais para prestigiar o segundo dia de apresentação do concurso. Ele garantiu que ficou de coração dividido por amar as duas regiões.

“É importante a valorização desses tipos de concursos, porque movimento o Estado, as agremiações ficam naquela animação. Todas são vencedoras, todas são lindas e merecedeoras”, declarou o chef.

Direção da concurso está com expectativa a mil para o grande dia

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, afirmou que participar das apresentações das candidatas têm sido um momento de festa e confraternização: “Elas estão muito preparadas. Estamos alegres por poder realizar esses 75 anos de tradição como o meu pai gostaria. Queremos entrar nesse ciclo pós pandemia com muito barulho”.

Um dos coordenadores do concurso, Aurélio Oliveira, pontuou que os desfiles têm mostrado o quanto as “Rainhas” estão preparadas para fazer apresentações históricas, e garante que o concurso será acionado. “É cada uma mais preparada que a outra. Tem tudo para ser o concurso dos concursos”, afirmou.

Segundo Rodrigo Vieira, diretor de marketing da TV Liberal, não é apenas os jurados que podem ser surpreendidos. O próprio público também ficará surpreso durante a exibição do concurso em tevê aberto.

“Vão ter algumas surpresas. O “Rainhas” sai do jornalista e entra para o entretenimento, chegando novos apresentadores, como a Laysa Santos e Jeff Moraes”, disse, entregando um pouco de “spoiler”.

O grande espetáculo já está sendo organizado e acontecerá no dia 11 de fevereiro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.