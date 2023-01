Rainha das Rainhas 2023: conheça Monã Oliveira, candidata do Iate Clube de Santarém

O Iate Clube de Santarém fez a grande estreia no Rainha das Rainhas 2023. Na noite desta terça-feira (24), o público conheceu a candidata que irá representá-los pela primeira vez no concurso de beleza e fantasia mais tradicional da Amazônia. Monã Rita Vianna de Oliveira é a “Rainha do Iate Clube”. Ela tem 19 anos, é moradora do bairro do Telégrafo, em Belém, e é do signo de Virgem.

A cerimônia de apresentação ocorreu a partir das 19h, na sede do Clube do Remo, no bairro de Nazaré. Na edição história do evento, que celebra os 75 anos de tradição no carnaval paraense, o clube conseguiu emplacar uma candidata para disputar o título de soberana, e a conquista é muito comemorado pelo André Carlos Oliveira, representante da diretoria do clube em Belém.

Monã é estudante de Odontologia e trabalha como modelo. Apesar dela ser estreante no Rainha das Rainhas, ela já tem uma história em concursos de beleza. A candidata conseguiu ganhar todos. Ela começou a carreira com 9 anos de idade. “Os concursos de beleza se tornaram uma rotina para mim, mas está sendo muito especial participar do RR. Sou estreante, mas não me sinto pressionada. Estou bem tranquila”, afirmou.

A rainha do Iate Clube disse que está tendo uma preparação intensa e que tem usado do fato de ser bailarina também e gostar de praticar esportes para ir com toda garra conquistar um possível primeiro título ao clube estreante. Monã disse que as pessoas podem esperar da fantasia dela surpresas inéditas. O estilista dela é o Sandro Gurjão, e o estilista Augusto Brito.

A tradição de ser “Rainha” está na família de Monã. “Minha avó foi rainha do carnaval de Bragança, e ela sempre falou que a neta dela seria Rainha das Rainhas. Minha prima participou da seletiva do Clube de Engenheiras anos atrás. Todos estão com uma expectativa muito boa”, afirmou.

Além de modelo, Monã é estudante de Odontologia e voltou ao Brasil só para participar do Rainha das Rainhas do Carnaval 2023 (Carmen Helena / O Liberal)

O convite para participar do Rainha das Rainhas do Carnaval 2023 surgiu quando ela estava fora do país, e ela voltou ao Brasil justamente para competir. Um dos maiores sonhos dela é tornar os esportes igualitários para todas as mulheres.

Nesta edição comemorativa, 14 clubes confirmaram presença no evento, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções: Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa do Pará (ASALP), Assembléia Paraense, Bancrévea, Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A.), Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.