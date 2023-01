Cassazum apresenta candidata ao Rainha das Rainhas 2023; conheça Mayara Samile

Começaram, nesta quinta-feira (19), as apresentações das candidatas que irão disputar o Rainha das Rainhas do Carnaval de 2023. O primeiro clube a apresentar a jovem que irá representá-lo, na 75ª edição do concurso de beleza e de fantasia mais tradicional do Brasil, foi a Associação do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum), na sede da agremiação. Mayara Samile Correa Baia, de 22 anos, moradora do bairro do Jurunas, é quem irá disputar o título tão sonhado de soberana pelo Cassazum.

Mayara foi convidada para representar o clube porque frequenta o espaço. É filha única e gosta de praticar esportes. Ela trabalha como modelo e espera que, com a participação no concurso Rainha das Rainhas, consiga ganhar mais visibilidade. A jovem adiantou que está namorando.

VEJA MAIS

A revelação ocorreu durante um coquetel servido aos convidados. Estiveram presentes a vencedora do Rainha das Rainhas de 2020, Juliane Moraes, da Asalp; a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana; e Salatiel Campos, do SindiClube, prestigiando a primeira apresentação de Mayara.

Para o diretor do Cassazum, Yedo Mendes, é uma grande satisfação poder apresentar a candidata que irá disputar o título mais cobiçado do carnaval paraense. “Estamos com uma expectativa enorme para esse momento tão aguardado. Queremos fazer um deslumbrante desfile. No concurso de 2020, nós fomos os últimos colocados e a gente resolver investir esse ano de verdade”, disse sobre estar esperançoso para Mayara traga o primeiro título para o clube.

O grande espetáculo já está sendo organizado e acontecerá no dia 11 de fevereiro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.