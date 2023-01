Influenciadora lembra convite para RR e conquista

O desejo de fazer parte do concurso Rainha das Rainhas foi carregado durante anos no coração, mas foi em 2019, que Isabelle Holles realizou. O universo e o pensamento da jovem, na época com 21 anos, reverberaram para que o sonho fosse realizado.

O convite para participar do concurso veio “do nada”. Sem contatos nos clubes participantes, ela conquistou através da rede social essa oportunidade. Na época, ela já trabalhava como influenciadora digital.

Veja imagens da 3ª princesa de 2019, Isabelle Holles (Fotos: Cristino Martins)

“Postei um vídeo no meu Instagram, como já fazia normalmente, era um vídeo descontraído, dançando. Me mandaram uma mensagem perguntando se eu tinha essa vontade de ser Rainha, que eu tinha perfil e que a equipe gostaria de me apresentar ao clube. Marcamos uma reunião e de cara já batemos o martelo que eu iria concorrer. Fui super acolhida pelo clube e pela equipe, a partir disso começamos os preparativos. Em todos os momentos eu estive bem presente, desde a hora da temática, trilha, cores da fantasia e afins”, relembra Isabelle.

O convite veio da Tuna Luso Brasileira. A influenciadora ficou com o título de 3ª princesa, que faz referência ao quarto lugar. “Fiquei imensamente feliz com essa conquista, foi uma realização em conjunto! Um sonho realizado em família”, disse.

O amor pelo concurso Rainha das Rainhas vem desde a infância, é um legado familiar. “Desde criança amo o RR, inclusive na minha casa o concurso sempre foi um evento, a família se reunia e assistia junta toda junta! A minha mãe sempre teve um sonho enorme que eu participasse, então no momento certo, quando surgiu a oportunidade eu fui”, relembra.

“Ainda amo acompanhar o RR, fico vendo tudo sobre, acompanho as candidatas, inclusive nas minhas redes tem bastante gente que me segue por conta do Rainhas e já fica no aguardo que eu fale sobre! Adoro esse universo! Hoje sonho em um dia fazer parte dos bastidores! Comentando sobre as apresentações ou mostrando como tudo acontece no por trás do palco”, acrescenta.

A fantasia que rendeu para Isabelle Holles o título de 3ª princesa do Rainha das Rainhas 2019 foi inspirada em uma mulher forte, uma história real. “A escolha foi em conjunto, eu queria que tivesse a ver com a minha personalidade e também de cara queria algo diferente das cores que mais vemos presente no Rainhas. Então a equipe trabalhou em cima dessas referências e foram atrás do que mais combinaria comigo. Juntos fomos montando até chegar no resultado final, que foi a fantasia ‘Lapin Jaguar – Símbolo do Brilho Eterno’”, explicou.