Rainha das Rainhas: Juliane Santos fala sobre a expectativa da passagem de faixa

A contagem regressiva começou e faltam 27 dias para o Rainha das Rainhas do Carnaval 2023. A expectativa não é só dos fãs, mas a atual Rainha, Juliane Santos, 22 anos, contou em entrevista exclusiva para a Redação Integrada de O Liberal sobre o seu reinado, as mudanças que o concurso trouxe a sua vida e a expectativa para a passagem de faixa, nesta retomada do concurso em sua 75º edição.

Na época Juliane tinha apenas 19 anos e foi eleita Rainha pela Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (Asalp). Com o tema “Eparrei Iansã Vermelho ou Rosa”, ganhou o título inédito para o clube, mas também entrou para a história do concurso como a primeira mulher preta eleita Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. "Olha, pra mim foi muito gratificante ter conseguido o título para a Asalp, como primeiro título primeira Rainha e mulher negra, podendo empoderar mais mulheres, mostrando que são capazes de qualquer coisa, basta a gente acreditar no nosso sonho. E eu acho muito importante poder ser representatividade para outras mulheres, outras mulheres se inspirarem em mim. É uma emoção representar e ser exemplo para outras mulheres. Mostrar que sendo mulher negra, baixinha, que é possível vencer um concurso como o Rainhas”, destacou.

A Rainha das Rainhas do Carnaval 2020, Juliane Santos desejou um retorno positivo do concurso e disse estar animada para passar a faixa para que outra rainha também tenha o seu reinado. (Sidney Oliveira / O Liberal)

Juliane conta que sempre foi quadrilheira e que o concurso foi a concretização de um sonho, que começou aos quatro anos de idade dançando na quadrilha junina com o “desmonte” de uma fantasia de Rainha das Rainhas. Um sonho dela, mas também, de toda a sua família. “Eu sou a primeira neta da minha avó, então, já nasci na cultura, dançando, meu tio sempre me incentivou a dançar e esta na cultura e eu aderi o sonho pra mim. A gente foi construindo, fui me preparando e eu costuma dizer que eu fui preparada uma vida inteira pra ir ao Rainha das Rainhas. Não era só o meu sonho, mas o da minha família. Vencer o concurso foi um sonho realizado, não só meu, Do meu pai, do meu tio, da minha família inteira e das pessoas que fizeram parte de todo o processo para que eu pudesse chegar no concurso”, disse.

“Quando as pessoas falam de Rainha das Rainhas, pensam no corpo. Eu acho que vem logo essa essa imagem de preparar um corpo, de estar bonito, não deixe de ser importante. Porém, pra mim o mais importante é se preparar psicologicamente. É você estar bem, é você estar preparada e é você ter sempre pensamentos positivos. Quanto ao clube, as meninas podem procurar o clube, mas também existe, aqueles clubes que já são fechado com os estilista, então vão a procura dessas meninas, as meninas também podem procurar os estilista e ir em busca do seu sonhos, porque toda menina mulher paraense pode ser Rainha das Rainhas”, complementou dando dicas a respeito do preparo e ingresso no concurso.

Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020 Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. Crédito: Sidney Oliveira Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. Crédito: Sidney Oliveira Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. Crédito: Sidney Oliveira Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. Crédito: Sidney Oliveira Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. Crédito: Sidney Oliveira Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. Crédito: Sidney Oliveira Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. Crédito: Sidney Oliveira Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. Crédito: Sidney Oliveira Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. Crédito: Sidney Oliveira Juliane Santos Rainha das Rainhas do Carnaval 2020. Crédito: Sidney Oliveira

Juliane está se despedindo do reinado mais longo da história do Rainha das Rainhas e, se não fosse a pandemia, ela acredita que teria aproveitado bem mais. No entanto, agora seus planos estão em trabalhar a imagem construída como Rainha do carnaval 2020 e, também, de focar na carreira e estudos em odontologia. Ela diz que o maior prêmio que poderia receber além de realizar o sonho de ser Rainha, foi a bolsa de estudos integral na Fibra. “Não é apenas um concurso de beleza, pois ele também mudou a minha vida e me deu a oportunidade de ingressar no ensino superior. Eu queria a área da saúde, a enfermagem era o meu plano B. Mas quando eu vim pro concurso, eu pude escolher o que realmente eu queria, após a bolsa, escolhi o curso dos meus sonhos, odontologia. A Fibra oferece uma estrutura incrível para a gente, é uma faculdade maravilhosa e eu acho que o concurso foi muito feliz em trocar o a viagem pela faculdade, dando mais oportunidades. Não é um curso só de beleza, quando dá oportunidade da pessoa fazer um curso superior”, arguiu.

A Rainha das Rainhas do Carnaval 2020, Juliane Santos desejou um retorno positivo do concurso e disse estar animada para passar a faixa para que outra rainha também tenha o seu reinado. “Eu acho que vai ser magnífico, assim como foi o meu naquele, estar no palco dessa vez com o sentimento de saudades, mas como eu sempre digo: ‘uma vez rainha sempre rainha’. Então a faixa vai ser passada para a próxima Rainha com muita alegria, com muita energias positivas e que ela possa fazer um reinado maravilhoso”, desejou.

A edição acontecerá no dia 11 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com transmissão pelos veículos do Grupo Liberal: TV Liberal, Jornal O Liberal, Portal O Liberal, Rádio O Liberal e redes sociais do grupo e também com ingressos a venda para assistir no local do evento. Pelo portal oliberal.com, o público poderá acompanhar os bastidores e os preparativos das candidatas horas antes da grande final.

Serviço

Evento: Rainha das Rainhas

Data: 11 de fevereiro, sábado.

Transmissão: TV Liberal

Cobertura dos preparativos: TV Liberal, portal oliberal.com, jornal O Liberal, rádio Liberal FM, 97.5

Redes sociais: @oliberal no Instagram