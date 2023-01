Rainha das Rainhas 2023: Adriana Santos representa o Clube do Remo

No segundo dia de apresentação das candidatas que irão disputar o Rainha das Rainhas do Carnaval de 2023, o Clube do Remo anunciou Adriana dos Santos Pinheiro, de 24 anos, moradora da Vila do Conde, em Barcarena, como a candidata a soberana deste ano. A jovem desfilou para o público na noite desta terça-feira (24), na sede social do clube. Em seguida, um coquetel foi servido aos convidados.

O Clube do Remo participa do Rainha das Rainhas do Carnaval desde a primeira edição. Em 2020, último concurso realizado, o Remo foi representada pela candidata Fernanda Lauria, mas a jovem não se classificou. Neste ano, um dos mais tradicionais clubes do Pará tenta novamente.

Adriana Santos é microempreendedora e cursa o décimo semestre de Direito. A relação com o Remo dela veio a partir do avô. “Ele disse que a neta dele seria uma rainha e representando o clube que ele torcia. Depois de 24 anos, estou podendo tornar esse sonho realidade. Quero vencer pela minha família e o meu avô, que me criou”, disse.

A rainha do Remo contou que está tendo uma preparação muito intensa e tem também dado uma atenção a mais ao psicológico para se sentir segura ao subir na passarela para o desfile. “O público pode esperar muita magia na minha apresentação”, afirmou dando um teaser sobre a fantasia. O estilista dela é o Evandro Cravo.

Adriana já participou do Festival do Abacaxi quando tinha 12 anos de idade e conseguiu ser coroada como “Rainha do Município”. Então, na hora de se apresentar ela pretende trazer toda essa desenvoltura. “Participar do Rainha das Rainhas é um fechamento de ciclo”, comentou.

Nesta edição história de 75 anos do Rainha das Rainhas, 14 clubes confirmaram presença no evento, que será realizado dia 11 de fevereiro, no Hangar - Centro de Convenções: Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa do Pará (ASALP), Assembléia Paraense, Bancrévea, Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A.), Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.