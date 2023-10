Lutador de jiu-jitsu leva ouro no Campeonato Paraense após superar sequelas de AVC

Com uma forte tradição em lutas, o Pará é celeiro de atletas em diversas modalidades de artes marciais. No último domingo (29), o Campeonato Paraense de Jiu-jitsu 2023, realizado em Castanhal, foi a prova que existem diversos talentos na modalidade presentes no estado. Um dos grandes campeões foi Hayko Donafa, de 27 anos, que levou o ouro na categoria adulto faixa preta peso pluma (até 64kg).

Por trás da vitória, o atleta tem uma história de superação impressionante: ele conseguiu voltar a lutar depois sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, em 2021. Na época, Hayko perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo, e conseguia mexer somente a mão direita, o que o fez pensar que nunca mais voltaria a praticar o esporte que mais ama.

“Quando eu sofri o AVC o médico chegou a me dar papéis para eu me aposentar, pois eu não podia fazer várias coisas, não podia carregar peso, subir escada, uma lista de ‘nãos’. A princípio eu cumpria essa lista, mas estava com um psicológico muito ruim por causa disso, não conseguia nem comer, eu nem queria fazer fisioterapia, então liguei para meu mestre e disse que queria voltar a treinar, ou melhorava assim ou ficava ruim”, explicou o atleta.

E foi com os treinos que o quadro de Hayko evoluiu, gradualmente ele conseguiu voltar a andar e se movimentar. “A princípio eu ficava só com as crianças, me movimentando pouco, me alongando. Com o tempo fui melhorando, carregando alguns pesos, voltando para a musculação e isso que me fez melhorar, tanto que nem cheguei a fazer a fisioterapia que o médico recomendou”, disse.

Para o atleta, foi seu estilo de vida regrado desde a alimentação, combinado com a prática esportiva, que fez com que as sequelas do AVC não fossem tão graves. “Se eu já tinha uma vida regrada antes, hoje é ainda mais. Quase não consumo sal e açúcar, continuo visitando neurologista, e claro, treinando”, falou.

Com o avanço na recuperação, o mestre de Hayko, Claudio Machado, o convenceu a retornar aos campeonatos, e na primeira competição após o acidente, o Open Ananindeua, o atleta conseguiu chegar à final, o que o inspirou a continuar.

“Eu pensava que não ia mais ter condições de competir. Meu mestre foi tudo para mim, me incentivou muito e acreditou em mim, e eu também acreditava naquilo que salvou minha vida: o esporte”, disse.

E foi assim que Hayko, que é funcionário do Grupo Liberal, voltou gradualmente a vida normal e ao esporte, evoluindo de competição em competição, até chegar ao Campeonato Paraense de Jiu Jitsu, para o qual conseguiu a classificação com o ranking geral de 2022, onde terminou na quarta colocação.

“Esse Paraense foi muito especial para mim, porque foram mais de 500 atletas participando de todas as faixas etárias, graduações, e eu precisava desse título na faixa preta que eu não tinha. Quando um lutador faixa preta está lutando, todo mundo para pra assistir, e aqui no Pará o nível é muito alto, então quem luta aqui, consegue lutar em qualquer lugar, e foi uma conquista muito grande para mim”, explicou.

Classificado para o Mundial de Jiu-jitsu, que será realizado em Nashville, nos Estados Unidos, em setembro de 2024, o grande objetivo do atleta agora é continuar lutando no maior número de competições que puder para estar preparado para o desafio internacional.

“Para lutar bem uma competição é preciso estar em ritmo de combate, e eu planejo lutar no máximo de competições que conseguir por aqui para estar preparado até lá”, finalizou.