Lutador paraense, Eduardo Ramon, o Camelo, se destaca na China; confira

Eduardo Ramon, conhecido nos ringues como Camelo, está ganhando destaque na China após representar o município de Ananindeua em competições de MMA de alto nível. O lutador, com mais de uma década de experiência, começou sua carreira no jiu-jitsu e desde então tem competido em eventos prestigiosos, incluindo o Iron Man MMA, que tem como missão descobrir talentos e impulsionar a visibilidade de lutadores em direção a grandes organizações como o UFC.

Esta não é a primeira vez que Camelo tem a oportunidade de lutar fora do Brasil; ele já competiu no Cazaquistão e na Rússia, sempre representando Ananindeua com orgulho. Desde junho deste ano, o lutador está na China, onde treina intensamente e participa de lutas cruciais para sua carreira.

"Neste período, participei de três competições: uma de K-1 e outras duas de MMA. No entanto, a preparação começou muito antes, quando ainda estava em Ananindeua", explicou Camelo à Agência de Notícias da Prefeitura de Ananindeua (Ananews), destacando o árduo processo de treinamento que antecede as grandes competições.

Camelo está atualmente em fase de adaptação e dedicação para futuras lutas, uma oportunidade que representa um aprendizado significativo tanto em sua vida pessoal quanto profissional. "Consegui títulos com muita dificuldade, correndo atrás de patrocínio, porque o custo de manter um atleta é alto, e a SELJ [Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Ananindeua] tem sido de extrema importância em minha caminhada", afirmou Camelo, expressando gratidão pelo apoio da Secretaria.

Marcelle Ferreira, esposa de Camelo e também atleta de jiu-jitsu, encontrou sua verdadeira paixão no esporte após iniciar no karatê e acumular vitórias em várias categorias de jiu-jitsu. Ela enfatiza que o jiu-jitsu vai além do esporte:

"É sobre empoderamento feminino, pois hoje, no Pará, tenho nome na disseminação do jiu-jitsu feminino. Fui para Curitiba, participei de um seminário de jiu-jitsu com a Kyra Gracie, que é um dos grandes nomes", disse Marcelle.

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), continua a apoiar atletas de todas as modalidades esportivas em todo o município. O secretário Alex Melul considera Camelo um exemplo de dedicação e persistência, além de motivo de orgulho para Ananindeua.

"Fico feliz quando nossos atletas conseguem atingir voos mais altos. Que Camelo e Marcelle possam servir como inspiração para nossos jovens", declarou Alex sobre a temporada na China.