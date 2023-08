Dana White nega retorno de Ronda Rousey ao UFC

A lutadora americana Ronda Rousey foi uma das grandes responsáveis por convencer Dana White, presidente do UFC, a incluir mulheres na competição. Em 2013, ela estreou com sucesso no peso galo feminino, e competiu no evento até 2016, quando pendurou as luvas após ser derrotada pela brasileira Amanda Nunes.

Desde então, a lutadora entrou para World Wrestling Entertainment (WWE), a liga americana de luta profissional, e fez duas passagens pela companhia de pro-wrestling, fazendo sucesso na competição.

O contrato de Rousey com a WWE encerrou no início do mês, e com a proximidade do UFC 300, que deve ocorrer no primeiro semestre de 2024, aumentaram os rumores de um possível retorno da lutadora à organização. No entanto, Dana White negou esta possibilidade durante participação em uma entrevista coletiva.

“Ronda vai ter filhos. Ronda construiu toda essa coisa que está acontecendo com as mulheres aqui, então o sonho dela era ir para a WWE. Ela foi lá e fez tudo que ela fez lá e conseguiu. Ela fez muito dinheiro e seguiu com sua vida”, afirmou o comandante do UFC