UFC 294: revanche entre Charles do Bronx e Islam Makhachev está marcada para outubro

A revanche está marcada! O UFC anunciou na última quarta-feira (19), um card gigantesco para o evento número 294, que está marcado para 21 de outubro, em Abu Dhabi. E no card principal da noite está a revanche entre Charles do Bronx e Islam Makhachev, valendo o cinturão peso leve.

O embate de retorno acontece exatamente após um ano do brasileiro ter perdido o cinturão para Makhachev em outubro de 2022, quando foi finalizado no segundo round. Depois da derrota, Bronx só voltou a lutar em junho deste ano, quando nocauteou Beneil Dariush com apenas 4min10s de luta. Aos 33 anos, o brasileiro tem um cartel com 34 vitórias, nove derrotas e um “no contest”.

Na segunda luta da noite, Paulo Borrachinha enfrenta Khamzhat Chimaev, no peso médio. Com a confirmação, o brasileiro não deve mais participar do UFC 291, no dia 29 de julho, onde enfrentaria Ikran Aliskerov.

O anúncio do evento foi feito pelo presidente do UFC, Dana White, por meio das redes sociais. “Estou aqui para anunciar que o card que todo mundo queria, nós conseguimos. Abu Dhabi, UFC 294, em 21 de outubro, o evento principal terá Islam defendendo seu cinturão na revanche contra Charles Oliveira. Também teremos o cara que todo mundo quer ouvir falar. Khamzhat Chimaev enfrentará Paulo Costa. Ele e Chimaev não gostam um do outro, deverá ser uma grande luta. Costa deveria enfrentar Aliskerov em Utah daqui uns dias, então também moveremos ele para enfrentar Imavov”, disse.