Treinador de Charles do Bronx vence luta aos 49 anos e conquista cinturão de “Legends”

O ex-lutador brasileiro e atual técnico e empresário do campeão do UFC Charles do Bronx (33), Jorge “Macaco” Patino (49) venceu uma luta na noite da última sexta-feira (14), em São Paulo, durante o Thunder Fight 43, contra o também ex-lutador “Serginho” Soares (46).

Especialista em jiu-jitsu, Patino não lutava oficialmente desde 2017. Ele começou a carreira no MMA em 1995 e chegou a lutar uma única vez no UFC, em 1999, contra Pat Miletich, quando perdeu a disputa pelo cinturão de peso-leve. Com a vitória de sexta, Patino levou para casa o cinturão de “Legends” do evento.

O confronto de leves (até 70kg) terminou com a vitória de Patino após desistência do seu adversário no quarto round. No co-evento principal, o cinturão dos leves foi colocado em disputa, na luta entre Thiago Manchinha e Marcos Babuíno. O confronto terminou com a vitória por decisão unânime de Manchinha.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)